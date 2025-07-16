Началось снижение складских запасов автомобилей у российских дилеров

Российская Газета

В июне текущего года на российском авторынке наблюдалось снижение уровня складских запасов новых автомобилей, который составил порядка 430-450 тысяч единиц. Об этом в беседе с агентством "Автостат" сообщил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его мнению, при текущих темпах продаж данный объем обеспечивает покрытие спроса еще на пять месяцев.

Началось снижение складских запасов автомобилей у российских дилеров
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Согласился с коллегой и генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, который также подтвердил наличие запасов в диапазоне 400-450 тысяч автомобилей, что при ежемесячном уровне реализации в 100 тысяч единиц соответствует пятимесячному периоду.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, в свою очередь, оценил текущие запасы на уровне около 500 тысяч автомобилей, учитывая параллельное пополнение рынка новыми машинами, преимущественно российского производства.

Однако, по мнению специалиста, в третьем квартале текущего года по ряду популярных моделей массового сегмента могут проявиться первые признаки дефицита, что обусловлено традиционными летними производственными каникулами на отечественных предприятиях.

К началу четвертого квартала, по прогнозам Слуцкого, совокупный объем складских запасов на рынке может сократиться до 350 тысяч единиц.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российские дилеры начали продавать автомобили со значительными скидками.