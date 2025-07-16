Началось снижение складских запасов автомобилей у российских дилеров

В июне текущего года на российском авторынке наблюдалось снижение уровня складских запасов новых автомобилей, который составил порядка 430-450 тысяч единиц. Об этом в беседе с агентством "Автостат" сообщил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его мнению, при текущих темпах продаж данный объем обеспечивает покрытие спроса еще на пять месяцев.

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Согласился с коллегой и генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, который также подтвердил наличие запасов в диапазоне 400-450 тысяч автомобилей, что при ежемесячном уровне реализации в 100 тысяч единиц соответствует пятимесячному периоду.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, в свою очередь, оценил текущие запасы на уровне около 500 тысяч автомобилей, учитывая параллельное пополнение рынка новыми машинами, преимущественно российского производства.

Однако, по мнению специалиста, в третьем квартале текущего года по ряду популярных моделей массового сегмента могут проявиться первые признаки дефицита, что обусловлено традиционными летними производственными каникулами на отечественных предприятиях.

К началу четвертого квартала, по прогнозам Слуцкого, совокупный объем складских запасов на рынке может сократиться до 350 тысяч единиц.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российские дилеры начали продавать автомобили со значительными скидками.