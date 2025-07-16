Грузоперевозчики страдают от жары и штрафов за перевес

Грузовые автоперевозки не до конца вышли из кризиса, потепление наметилось отчасти благодаря сезону урожая, однако цена за километр по прежнему находится «на грани фола» и совершенно не покрывает колоссальные расходы перевозчиков. Об этом НСН рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.

Рынок автоперевозок постепенно выбирается из затяжного спада, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные бирж грузоперевозок. Растет и количество заявок, и цены. В международном сообщении активизировался спрос на импортные перевозки, при этом экспорт просел. Драйвером роста международных цен выступил Казахстан, который усилил режим досмотра, что создало пробки и подняло цены, отмечает информагентство. Матягин в свою очередь заявил, что радоваться пока рано.

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«Дна от этого падения мы точно достигли. Я тоже вижу определенную тенденцию, но не скажу, чтобы все было так хорошо. В большей степени это связано с сезонностью. Уже пошла уборка урожая, и какая-то часть перевозчиков ушла в этот сегмент. Определенно был спад зимой и весной. Но сейчас у нас другая беда – это система автоматического весового контроля, которая очень серьезно довлеет над перевозчиками в виде больших и необоснованных штрафов. Некорректно работают весы, где-то собственники содержат дороги в ненадлежащем состоянии, а это сказывается при проезде в динамике на показателях загрузки машины. Плюс жара, которая установилась во многих регионах РФ. У нас есть тепловые ограничения для проезда автомобиля в дневное и ночное время суток – если больше 30 градусов, то машина не может двигаться по трассе. Но тогда возникает вопрос, за чей счет будут компенсированы простои автомобилей. Стоимость перевозки может еще и за счет этого увеличиваться. Так что на 100% кризис нас не миновал», - рассказал он.

По его словам, стоимость перевозок за километр все еще остается критично низкой, несмотря на расходы перевозчиков. Так, она должна быть на отметке минимум 200 рублей за километр.

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«Еще играет роль, что большое количество лизинговых компаний забрали свежие автомобили. Потому что те авто, которые активно набирались с 2022 по 2024 год, учитывая ту их стоимость плюс процентную ставку лизинга, стали непосильны для перевозчиков. Кто-то даже сам начал сдавать авто, у кого-то их забрали банки. Этот фактор тоже мог чуть-чуть повлиять на движение наверх. Так что цена, может быть, чуть-чуть выросла, но надо исходить из прибыльности – сколько осталось в кармане у перевозчика. У нас же расходная часть очень серьезная: выросли цены на топливо, на утильсбор, на запчасти. Ставка рефинансирования очень большая, а большинство перевозчиков сидит на займах. Это все может быть заложено в цену, но сегодня это, дай Бог, 70-80 рублей за километр. Практически на грани фола. А реальная цена с соблюдением законодательства должна быть более 200 рублей за километр», - подытожил он.

Ранее Матягин в беседе с НСН рассказал, что только запретом агрегаторам работать с анонимными заказами не решить проблему перевозок опасных грузов и контрабанды через Россию, нужно усилить работу контрольно-надзорных органов, не навешивать эту ответственность на простых водителей.