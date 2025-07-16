Кризис не миновал: Грузоперевозчики страдают от жары и штрафов за перевес

Национальная Служба Новостей

Грузовые автоперевозки не до конца вышли из кризиса, потепление наметилось отчасти благодаря сезону урожая, однако цена за километр по прежнему находится «на грани фола» и совершенно не покрывает колоссальные расходы перевозчиков. Об этом НСН рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.

Грузоперевозчики страдают от жары и штрафов за перевес
© РИА Новости

Рынок автоперевозок постепенно выбирается из затяжного спада, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные бирж грузоперевозок. Растет и количество заявок, и цены. В международном сообщении активизировался спрос на импортные перевозки, при этом экспорт просел. Драйвером роста международных цен выступил Казахстан, который усилил режим досмотра, что создало пробки и подняло цены, отмечает информагентство. Матягин в свою очередь заявил, что радоваться пока рано.

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«Дна от этого падения мы точно достигли. Я тоже вижу определенную тенденцию, но не скажу, чтобы все было так хорошо. В большей степени это связано с сезонностью. Уже пошла уборка урожая, и какая-то часть перевозчиков ушла в этот сегмент. Определенно был спад зимой и весной. Но сейчас у нас другая беда – это система автоматического весового контроля, которая очень серьезно довлеет над перевозчиками в виде больших и необоснованных штрафов. Некорректно работают весы, где-то собственники содержат дороги в ненадлежащем состоянии, а это сказывается при проезде в динамике на показателях загрузки машины. Плюс жара, которая установилась во многих регионах РФ. У нас есть тепловые ограничения для проезда автомобиля в дневное и ночное время суток – если больше 30 градусов, то машина не может двигаться по трассе. Но тогда возникает вопрос, за чей счет будут компенсированы простои автомобилей. Стоимость перевозки может еще и за счет этого увеличиваться. Так что на 100% кризис нас не миновал», - рассказал он.

По его словам, стоимость перевозок за километр все еще остается критично низкой, несмотря на расходы перевозчиков. Так, она должна быть на отметке минимум 200 рублей за километр.

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«Еще играет роль, что большое количество лизинговых компаний забрали свежие автомобили. Потому что те авто, которые активно набирались с 2022 по 2024 год, учитывая ту их стоимость плюс процентную ставку лизинга, стали непосильны для перевозчиков. Кто-то даже сам начал сдавать авто, у кого-то их забрали банки. Этот фактор тоже мог чуть-чуть повлиять на движение наверх. Так что цена, может быть, чуть-чуть выросла, но надо исходить из прибыльности – сколько осталось в кармане у перевозчика. У нас же расходная часть очень серьезная: выросли цены на топливо, на утильсбор, на запчасти. Ставка рефинансирования очень большая, а большинство перевозчиков сидит на займах. Это все может быть заложено в цену, но сегодня это, дай Бог, 70-80 рублей за километр. Практически на грани фола. А реальная цена с соблюдением законодательства должна быть более 200 рублей за километр», - подытожил он.

Ранее Матягин в беседе с НСН рассказал, что только запретом агрегаторам работать с анонимными заказами не решить проблему перевозок опасных грузов и контрабанды через Россию, нужно усилить работу контрольно-надзорных органов, не навешивать эту ответственность на простых водителей.