Как могут наказать водителя, если обозвать инспектора

Водитель понесет административную ответственность в виде штрафа, если обзовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами. Об этом в среду, 16 июля, сообщил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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— Если сотрудник ГИБДД посчитает, что так водитель оскорбил его, то он обратится в суд. Если экспертиза признает водителя виновным, то, согласно статье 5.61 КоАП РФ, нарушителю выпишут штраф в размере до трех тысяч рублей, — рассказали на сайте «Газета.ru» со ссылкой на слова эксперта.

Юрист подчеркнул, что нормативно нигде не закреплен список слов, неприемлемых по отношению к представителям ГИБДД. По его словам, сам инспектор решает, оскорбило его то или иное выражение, или нет. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев также подчеркнул, что водитель, использующий ненормативную лексику в отношении представителя правоохранительных органов, может понести наказание вплоть до ареста на 15 суток.

Ранее мужчина в Москве предпринял попытку дать взятку гаишнику и поплатился за это. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Мужчина хотел дать взятку за несоставление протокола об административном правонарушении.