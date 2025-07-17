Автоэксперт объяснил опасность парковки вблизи мест, где косят траву

Парковка автомобиля в зоне, где косят траву, может привести водителя в малярно-кузовной цех, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Во время работы триммера в разные стороны разлетаются трава, частички земли и камни. При самом благоприятном исходе припаркованная рядом с местом покоса травы машина отправится на мойку, чтобы удалить следы засохшей травы и грязи», — рассказал он.

В худшем случае автомобиль направится на перекраску и замену стёкол, продолжил эксперт.

«При этом требовать какого-либо возмещения в большинстве случаев будет невозможно. Жилищно-коммунальные службы, как правило, заранее сообщают о покосе и просят убрать автомобили», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, чем опасен сильный ливень для машины.