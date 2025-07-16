В России значительно подешевели седаны Geely

Прямые дилерские скидки («Специальная выгода») на эти модели существенно увеличены, что делает их покупку выгоднее даже при сохранении прежних розничных цен.

© Quto.ru

«Специальная выгода» на Geely Emgrand выросла на 130 тысяч рублей для всех комплектаций, достигнув 170 тысяч рублей. Теперь стоимость седана с учётом скидки составляет от 2 009 990 до 2 493 990 рублей.

Автомобиль оснащается полуторалитровым 122-сильным атмосферным двигателем с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач.

На Geely Preface скидка значительно больше. Так, выгода на комплектацию Luxury выросла на 150 тысяч, достигнув 200 тысяч рублей. Актуальная цена машины с учётом дисконта — 3 157 990 рублей.

В случае версии Flagship скидка увеличилась на 260 тысяч и составляет 310 тысяч рублей, что стало максимальным значением в акции. Таким образом, стоимость модели в этой комплектации — 3 257 190, сообщают «Автоновости дня».

Preface оснащается двухлитровый 220-сильным турбодвигателем с семиступенчатым «роботом».

К слову, аналогичная акция действует и в соседней Беларуси. Там до конца июля на седан Geely Emgrand действует скидка до 8 тысяч белорусских рублей (около 212 тысяч российских рублей), что снижает минимальную цену примерно до 1,53 миллиона российских рублей.