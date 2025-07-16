В России значительно подешевели седаны Geely
Прямые дилерские скидки («Специальная выгода») на эти модели существенно увеличены, что делает их покупку выгоднее даже при сохранении прежних розничных цен.
«Специальная выгода» на Geely Emgrand выросла на 130 тысяч рублей для всех комплектаций, достигнув 170 тысяч рублей. Теперь стоимость седана с учётом скидки составляет от 2 009 990 до 2 493 990 рублей.
Автомобиль оснащается полуторалитровым 122-сильным атмосферным двигателем с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач.
На Geely Preface скидка значительно больше. Так, выгода на комплектацию Luxury выросла на 150 тысяч, достигнув 200 тысяч рублей. Актуальная цена машины с учётом дисконта — 3 157 990 рублей.
В случае версии Flagship скидка увеличилась на 260 тысяч и составляет 310 тысяч рублей, что стало максимальным значением в акции. Таким образом, стоимость модели в этой комплектации — 3 257 190, сообщают «Автоновости дня».
Preface оснащается двухлитровый 220-сильным турбодвигателем с семиступенчатым «роботом».
К слову, аналогичная акция действует и в соседней Беларуси. Там до конца июля на седан Geely Emgrand действует скидка до 8 тысяч белорусских рублей (около 212 тысяч российских рублей), что снижает минимальную цену примерно до 1,53 миллиона российских рублей.