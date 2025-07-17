В России идет сертификация полноприводного кроссовера GAC GS4

GAC GS4 с полным приводом, оснащённый новым силовым агрегатом и классической автоматической коробкой передач, проходит сертификацию для российского рынка. Об этом сообщил Telegram-канал "Китайские автомобили" со ссылкой на пресс-службу компании. По информации источника, старт продаж новой версии кроссовера запланирован на сентябрь 2025 года.

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В России полноприводная модификация кроссовера GAC GS4 будет оснащаться двигателем и трансмиссией, позаимствованными у старшей модели GS8. Это двухлитровый мотор с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива GDI, который развивает мощность 231 лошадиную силу. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Сообщается также, что у машины будет три варианта исполнения: "Стандарт", "Элит" и "Делюкс".

Новая версия, вероятно, будет дороже текущей. Сейчас покупателям доступен переднеприводный автомобиль с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП по цене от 2,8 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что кроссовер GAC GS8 обзавелся в РФ версией GL с пятиместной компоновкой салона.