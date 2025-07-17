Автоэксперт Трушкова рассказала, что будет, если в автомобиль ударит молния
Во время грозы многие автомобилисты задаются вопросом: "А если молния ударит в машину - что будет?". Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", насколько это вероятно, чего стоит бояться водителю и пассажирам.
Научные исследования и данные метеослужб показывают, что вероятность того, что молния ударит в автомобиль, крайне мала, но не нулевая. По данным метеослужбы, на миллион автомобилей в год приходится менее 20 зафиксированных случаев попадания молнии. Однако на открытой местности или во время стоянки в поле шансы возрастают.
Особо уязвимы:
• Высокие машины (пикапы, фургоны)
• Машины с металлической крышей, припаркованные в чистом поле или рядом с одиночными деревьями.
Безопасно ли находиться в машине во время грозы?
Да, в большинстве случаев автомобиль - одно из самых безопасных мест во время грозы. Причина - так называемая клетка Фарадея. Металлический кузов распределяет электрический заряд молнии по поверхности и отводит ток в землю.
Безопасно:
• Только если окна закрыты
• Водитель не прикасается к металлическим частям кузова (например, не держится за дверные ручки из металла).
Опасно:
• В кабриолетах, авто с пластиковыми крышами или цельнопластиковым кузовом (некоторые модели электрокаров, старые Citroën и др.)
• Если установлено нештатное оборудование с плохим заземлением.
Что может выйти из строя после удара молнии
Даже если водитель и пассажиры не пострадают, электронные системы автомобиля находятся под угрозой.
В зоне риска:
1. Блоки управления (ECU, BCM, ABS и др.)
Высоковольтный импульс может вывести их из строя моментально.
2. Система зажигания и предохранители
Часто "летят" первыми - защищают более дорогие цепи.
3. Бортовая сеть и CAN-шина
Возможны короткие замыкания, потеря связи между модулями.
4. Навигация, мультимедиа, видеорегистраторы, сигнализация
Все чувствительные потребители тока могут сгореть даже при непрямом попадании.
Что делать, если в машину попала молния
Если есть подозрение, что произошёл удар:
1. Остановитесь, но не покидайте авто до окончания грозы. Это ваша защита.
2. После окончания грозы проверьте визуально кузов, антенны, колеса (возможны повреждения).
3. Если не заводится или ведёт себя нестабильно - не пытайтесь запускать самостоятельно. Лучше вызвать эвакуатор и сделать диагностику.
4. В сервисе провести:
• Считывание ошибок со всех блоков
• Проверку предохранителей
• Осмотр масс, особенно тех, что идут на кузов
• Диагностику цепей питания электроники
Общие советы по безопасности
• Во время грозы не паркуйтесь под деревьями, столбами и на возвышенностях
• Лучше остановиться на обочине, включить аварийку, закрыть окна
• Не держитесь за металл, не пользуйтесь зарядкой телефона, не трогайте мультимедиа
• После сильной грозы или подозрения на удар молнии - обязательно диагностика
Попадание молнии в машину - редкое, но вполне реальное явление. При грамотном поведении и быстрой диагностике последствий можно избежать, - отмечает эксперт.