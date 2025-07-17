Что будет, если в автомобиль ударит молния

Во время грозы многие автомобилисты задаются вопросом: "А если молния ударит в машину - что будет?". Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", насколько это вероятно, чего стоит бояться водителю и пассажирам.

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Научные исследования и данные метеослужб показывают, что вероятность того, что молния ударит в автомобиль, крайне мала, но не нулевая. По данным метеослужбы, на миллион автомобилей в год приходится менее 20 зафиксированных случаев попадания молнии. Однако на открытой местности или во время стоянки в поле шансы возрастают.

Особо уязвимы:

• Высокие машины (пикапы, фургоны)

• Машины с металлической крышей, припаркованные в чистом поле или рядом с одиночными деревьями.

Безопасно ли находиться в машине во время грозы?

Да, в большинстве случаев автомобиль - одно из самых безопасных мест во время грозы. Причина - так называемая клетка Фарадея. Металлический кузов распределяет электрический заряд молнии по поверхности и отводит ток в землю.

Безопасно:

• Только если окна закрыты

• Водитель не прикасается к металлическим частям кузова (например, не держится за дверные ручки из металла).

Опасно:

• В кабриолетах, авто с пластиковыми крышами или цельнопластиковым кузовом (некоторые модели электрокаров, старые Citroën и др.)

• Если установлено нештатное оборудование с плохим заземлением.

Что может выйти из строя после удара молнии

Даже если водитель и пассажиры не пострадают, электронные системы автомобиля находятся под угрозой.

В зоне риска:

1. Блоки управления (ECU, BCM, ABS и др.)

Высоковольтный импульс может вывести их из строя моментально.

2. Система зажигания и предохранители

Часто "летят" первыми - защищают более дорогие цепи.

3. Бортовая сеть и CAN-шина

Возможны короткие замыкания, потеря связи между модулями.

4. Навигация, мультимедиа, видеорегистраторы, сигнализация

Все чувствительные потребители тока могут сгореть даже при непрямом попадании.

Что делать, если в машину попала молния

Если есть подозрение, что произошёл удар:

1. Остановитесь, но не покидайте авто до окончания грозы. Это ваша защита.

2. После окончания грозы проверьте визуально кузов, антенны, колеса (возможны повреждения).

3. Если не заводится или ведёт себя нестабильно - не пытайтесь запускать самостоятельно. Лучше вызвать эвакуатор и сделать диагностику.

4. В сервисе провести:

• Считывание ошибок со всех блоков

• Проверку предохранителей

• Осмотр масс, особенно тех, что идут на кузов

• Диагностику цепей питания электроники

Общие советы по безопасности

• Во время грозы не паркуйтесь под деревьями, столбами и на возвышенностях

• Лучше остановиться на обочине, включить аварийку, закрыть окна

• Не держитесь за металл, не пользуйтесь зарядкой телефона, не трогайте мультимедиа

• После сильной грозы или подозрения на удар молнии - обязательно диагностика

Попадание молнии в машину - редкое, но вполне реальное явление. При грамотном поведении и быстрой диагностике последствий можно избежать, - отмечает эксперт.