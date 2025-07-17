Какие очки опасны для водителей

Приобретение некачественных солнцезащитных очков принести водителям массу проблем и повышает риск аварийной ситуации. Об этом сообщила врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова, пишет Gazeta.ru.

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В частности, оптика с зеркальным покрытием снижает интенсивность светового потока, особенно вечером. Кроме того, они могут стать причиной проблем с восприятием дорожной обстановки и заметно уменьшают яркость дорожных знаков и сигналов.

Не стоит обращать внимание и на фотохромные очки, в народе известные как «хамелеоны» — они плохо адаптируются к изменениям освещённости в салоне автомобиля и ухудшают обзор за рулём. Плохо влияет на оценку расстояния до объектов и состояния дорожного полотна оптика с цветными линзами, особенно розовыми, красными и фиолетовыми.

Но даже если смотреть на более дорогие и качественные варианты, не стоит отдавать предпочтение предназначенным для спортсменов очкам.

«Запрещены для водителей очень тёмные линзы, предназначенные для скалолазов и альпинистов, поскольку они значительно ограничивают видимость», — предостерегла Андросова.

Кроме того, медик рекомендует выбирать модели из пластика, так как стеклянные линзы в случае аварии могут разбиться и поранить водителя.