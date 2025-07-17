Названы десять китайских седанов дешевле 2 миллионов рублей

Помимо лидеров рынка Lada Granta и Vesta, в России официально представлено как минимум десять иностранных седанов стоимостью менее 2 миллионов рублей, рассказали эксперты «Газпромбанк Автолизинг».

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Самый доступный из них — Changan Alsvin (от 1,35 миллиона). За первое полугодие 2025 года модель была продана в количестве 1 100 единиц, что 70% хуже, чем за тот же период прошлого года. Почти половина машин были приобретены корпоративными клиентами, сообщает «Российская газета».

Седан BAIC U5 Plus (от 1,4 миллиона рублей), собираемый на «Автоторе», «потерял» 59% в объёме продаж — 1 500 единиц. Kaiyi E5 (от 1,6 миллиона), который производится на том же заводе, россияне стали покупать хуже. В первом полугодии было продано всего 1 300 единиц, что на 51% меньше показателя годичной давности.

В ценовом диапазоне 1,65-1,75 миллиона рублей предлагаются три модели. Продажи седана Livan S6 Pro выросли на 85% относительно аналогичного периода 2024 года — до 189 единиц. Показатель реализации Solaris KRS (технически идентичен Kia Rio X) вырос в 15 раз. Самая популярная иномарка-седан 2025 года разошлась тиражом в 2 500 единиц. Чуть реже приобретали Solaris HS (от 1,95 миллиона), но для модели это оказалось сокращением продаж на 23%.

В диапазоне 1,8-1,9 миллиона рублей на российском рынке есть четыре предложения: Geely Emgrand (2 300 единиц), Omoda S5 (2 200), Changan Eado (500 единиц), MG5 (118 единиц). Все они показали спад продаж от 30% до 70% за полгода.

Таким образом, за период с января по июнь 2025 года россияне купили 14 100 новых иномарок-седанов дешевле 2 миллионов рублей, что в два раза меньше, чем год назад. Общие продажи всех новых иномарок-седанов составили 29 100 единиц, что на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года.