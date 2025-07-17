Какие подержанные Subaru можно купить в РФ

15 июля 2025 года бренду Subaru исполнилось 72 года. За это время японская марка стала символом надёжности, спортивного духа и внедорожных возможностей. С момента основания в 1953 году компания последовательно старалась объединить в своих моделях идеи полного привода, активной безопасности и динамичного управления, а участие в раллийных гонках помогло создать легендарные машины, которые до сих пор остаются в сердцах фанатов. В день рождения бренда эксперты Авито Авто и редакция Quto подготовили подборку из трёх интересных экземпляров Subaru, доступных на платформе.

© Quto.ru

Subaru Impreza GC/GF

Открывает подборку Subaru Impreza, выпущенная в 1996 году. Это одна из самых известных моделей японского автомобилестроения, чье имя стало синонимом раллийной борьбы и уличных гонок.

Автомобиль, который предлагается в Самаре за 1 млн рублей, оснащен двигателем EJ205, установленным взамен штатного мотора. Это позволило значительно повысить мощность и стабильность работы под нагрузкой.

По словам владельца, мотор находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации без дополнительных вложений. Также модернизированы подвеска, тормозная и выхлопная системы.

© Subaru

Impreza с самого начала задумывалась как спортивная модель. В 2000 году модель получила специальную премию «За великолепную концепцию автомобиля и его технические особенности» на конкурсе «Автомобиль 2000/2001 года» в Японии.

Но истинную славу она обрела раньше — благодаря участию в чемпионате мира по ралли WRC (World Rally Championship). Так, в 1994 году испанский пилот Карлос Сайнс (отец Карлоса Сайнса, выступающего сейчас в Формуле-1) на Impreza одержал победы на этапах в Греции, Новой Зеландии и Великобритании.

Именно тогда Subaru заняла второе место в командном зачете, заявив о себе в мировом автоспорте. Всего в истории WRC на счету Subaru пять личных титулов и три командных, а сама Impreza сравнялась по количеству побед с легендарной Lancia Delta.

Этот автомобиль — живая связь между гонками и повседневной ездой, сочетающая в себе практичность и динамику.

Subaru Legacy

Subaru Legacy, выставленный на продажу в Екатеринбурге за 2,45 млн рублей, воплощает в себе дух скорости и спорта. Это рестайлинговое поколение BN/BS с двигателем объемом 2,5 литра мощностью 175 л.с. и фирменным полным приводом.

Машина предлагается в максимальной комплектации Premium ES, куда входят такие опции, как люк, адаптивная светодиодная оптика, раздельный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, камеры, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Владелец также добавил несколько «изюминок» в и без того укомплектованный автомобиль — скрытый видеорегистратор, сигнализацию с автозапуском и штатную навигационную систему.

© Subaru

Legacy стала первой моделью, которая принесла Subaru международное признание в автоспорте: на ней были выиграны британские чемпионаты по ралли в начале 1990-х годов. Именно тогда появилась знаменитая окраска «555» — сине-золотая, ставшая символом гоночных автомобилей марки.

А в 1998 году Legacy третьего поколения установил мировой рекорд скорости среди массово выпускаемых универсалов с двигателями до 2 литров, показав 270,5 км/ч на трассе в Колорадо.

Subaru Outback BT

На площадке Авито Авто также можно найти современную легенду — Subaru Outback BT 2023 года выпуска. Автомобиль, находится в Москве и продается за 3,95 млн рублей, выполнен в версии Wilderness — самой продвинутой и подготовленной к приключениям модификации.

Максимальная комплектация включает такие опции, как адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, контроль слепых зон и т. п. Под капотом — бензиновый турбомотор объемом 2.4 литра, развивающий 260 л.с., работающий в паре с усиленным вариатором Lineartronic.

Полный привод и перенастроенная внедорожная система X-Mode делают этот универсал по-настоящему всесезонным и вседорожным автомобилем. Увеличены дорожный просвет и геометрическая проходимость, что позволяет уверенно чувствовать себя на сложных участках. Также установлены усиленные пружины и амортизаторы, расширенная колея и более короткая главная передача.

© Subaru

Модель Outback, которая в 1990-х стала первым в мире универсалом повышенной проходимости, имеет богатую спортивную историю: она дважды становилась победителем сурового ралли Alcan Rally — гонки, пролегающей от Сиэтла до Полярного круга и обратно.

Его выбирают за надежность, комфорт и способность преодолевать любые препятствия. Автомобиль четыре года подряд признавался лучшим внедорожником в России по версии премии «Внедорожник года», а в 2008 году попал в список «10 лучших семейных автомобилей» от Kelley Blue Book.

Засветилась модель и в кинематографе в компании со звездой: на Outback 2017 года передвигается герой Лиама Нисона в фильме «Снегоуборщик».

Subaru всегда шла своим путем, объединяя надежность, инженерную мысль и страсть к движению. Эти три автомобиля — Impreza, Outback и Legacy — показывают, как бренд совершенствовал модели, стремясь к признанию публики.