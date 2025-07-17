В РФ начались продажи почти нового ВАЗ-2109 1994 года

"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга сайтов с объявлениями о продаже нашла в Краснодарском крае экспортный вариант ВАЗ-2109, выпущенный в 1994 году. За "девятку" в идеале просят 1 млн рублей.

© Российская Газета

Владелец сообщает, что автомобиль был разобран до "голого" кузова и заново покрашен в белый цвет с перламутровым эффектом. Панель, дверные карты и весь салон - оригинал, не новодел. Среди "опций", достойных внимания, отметим аутентичную кассетную магнитолу Sony, 1995 года выпуска - чек, коробка есть. И даже 10 новых аудиокассет фирмы BASF для записи любимых песен тоже идут в комплекте.

По технике всё стандартно: "восьмиклоп" 1,5 литра мощностью 78 л.с. и 5-ступенчатая МКП.

Как таковой коллекционной стоимости автомобиль не представляет, так как представляет собой качественно восстановленный, но всё же реставрированный автомобиль.

Ранее "РГ" рассказывала о "девятке" стоимостью 6,2 млн рублей, но 5 млн из этой суммы просят отнюдь не за саму машину.