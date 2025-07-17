Lada Vesta с «автоматом» обошла по популярности кроссовер Haval Jolion

На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion – 23,8 тысячи штук. Третье место занял Chery Tiggo 7 Pro Max с показателем 19,7 тысячи экземпляров.

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Остальные модели, попавшие в топ-10 рейтинга, также представляют собой кроссоверы китайских производителей. Всего за первые шесть месяцев года в России было продано 368,9 тысячи новых автомобилей с «автоматом», что составляет 69,5% от общего объема рынка. Об этом сообщает «Автостат».

К автоматической трансмиссии относятся как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и другие типы коробок передач.

Напомним, что в России могут пересмотреть допуск праворульных авто на дороги. АвтоВАЗ назвал реальный срок службы своих автомобилей.