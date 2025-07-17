Новый Chery Tiggo 7 Plus радикально сменил внешность

В новой выкладке китайского Минпрома оказался новый Chery Tiggo 7 Plus, который получил совершенно иную внешность. Правда, россиянам она может показаться знакомой - такой же дизайн у Omoda C7, стартовавшего в мае 2025 года.

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"Семерка" получила точно такую же оптику, как у российского Omoda C7. Отличия заключаются в "решетке" радиатора, в которую почти "бесшовно" интегрированы фары, и бампере с вертикальными дефлекторами. Сзади новый Tiggo 7 Plus отличается от Omoda C7 лишь шильдиком с названием бренда.

Из документов известно, что для новинки предусмотрен турбомотор 1,5 литра мощностью 156 л.с. Очевидно, что в паре с ним работает преселективный "робот". Привод, скорее всего, будет только передним несмотря на то, что в РФ и Tiggo 7, и Omoda C7 доступны в версиях с 4х4.

Ранее "РГ" сообщала, что Omoda C7 могут начать выпускать в России.