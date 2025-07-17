В России продают Toyota Avalon от 3 млн рублей

В дополнение к популярной Camry, которую на протяжении последних трех лет ввозят в Россию исключительно по параллельному импорту, в страну начали поступать богато оснащенные японские седаны Toyota Avalon.

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Стоимость автомобиля, выпущенного для рынка Китая, с учетом всех налогов и сборов начинается от отметки в 3 млн рублей. Ровно столько просит компания из Краснодара за машину из ближайшей поставки с доставкой в порт Владивостока.

В объявлении не указана точная комплектация, но на фотографиях можно увидеть кожаный салон, панорамную крышу с люком, электрорегулировки передних кресел, цифровую приборную панель, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль и мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем.

По информации портала "Автоновости дня", в Севастополе этот седан оценили минимум в 3,2 миллиона рублей, а в Перми - в 3,48 миллиона рублей. В Москве новый Avalon можно купить из наличия за 3,35-3,4 миллиона рублей, а в Казани - за 3,7 миллиона рублей. Все автомобили оснащены 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 лошадиных сил и вариатором.

Помимо прочего, в Перми продают более "заряженную" версию с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКПП за 4,19 миллиона рублей. А в Краснодаре за 6,25 миллиона рублей можно приобрести седан с гибридной силовой установкой.

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