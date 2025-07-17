Не прошла проверку рынком: марка Kaiyi покинет российский рынок

Китайская марка Kaiyi, подконтрольная Chery, может покинуть российский рынок, пишет Авто Mail. Производство автомобилей, организованное на "Автоторе", будет свернуто.

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Причина, по которой Kaiyi покидает РФ: низкий спрос вследствие недостаточно высоких потребительских свойств автомобилей.

В настоящее время в модельный ряд Kaiyi в России входят: седан E5, "паркетники" X3 и X3 Pro и флагманский кроссовер X7 Kunlun.

В феврале стало известно, что Kaiyi готовит две новинки: рестайлинговый X3 Pro и полноприводный X7 Kunlun.