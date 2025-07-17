Можно ли пить алкоголь, если водитель управляет машиной на автопилоте

Пётр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки», автоэксперт, журналист, блогер, правозащитник, разъяснил интернет-редакции "МК", можно ли водителю за рулем машины на автопилоте употреблять алкогольные напитки.

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Петр Шкуматов сказал: "В российском законодательстве и ПДД этот вопрос пока никак не урегулирован. В наших ПДД отсутствует понятие автоматизированного управления транспортным средством. То есть юридически ситуации, при которой машина может ехать самостоятельно, попросту не существует.

Да, есть экспериментальный правовой режим, связанный с беспилотными транспортными средствами, но он касается исключительно испытаний таких машин и рассчитан в основном на отечественные разработки. А вот то, что обычные автомобилисты уже сейчас могут купить автомобиль с полноценной функцией автопилота — ну, например, ту же Tesla, — никак не отражено в нашей нормативно-правовой базе".

Эксперт отметил: "Производители, как, например, Tesla, обходят эту неопределённость, требуя, чтобы во время работы автопилота руки водителя оставались на руле. Однако уже давно появились всевозможные гаджеты, имитирующие наличие рук на руле. Интернет полон видео, где люди, например, раскладывают салон, ставят матрас и спят, пока Tesla спокойно едет по трассе со скоростью 100 км/ч". Петр Михайлович подчеркнул: "По сути, это абсолютно серая зона. Неважно, включён автопилот с телефона, с кнопки в салоне или как-то иначе, — если за рулём нет человека, который физически управляет автомобилем, то и наказывать, строго говоря, некого".

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