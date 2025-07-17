Названы автомобили, с которых в России чаще всего воруют детали

Чаще всего злоумышленники в России снимают детали с автомобилей европейских брендов, тренд обусловлен сложностью поставки запчастей. Об этом сообщило агентство Autonews.

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По данным специалистов фирмы «Согласие», первое место в рейтинге по снятию запчастей заняли машины марки BMW (14%). Далее следуют Lada, Mercedes и Toyota (по 9%).

«Максимальный ущерб, который разово смогли нанести преступники с начала года, составил 327 тыс. руб», — отметил сотрудник компании.

Деньги были предназначены на покупку деталей для Lexus RX300 и ремонт.

В компании «РЕСО-Гарантия» не отмечают выраженной тенденции краж деталей по маркам авто, но отметили Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser.

Издание уточняет, что страховщики в статистике учитывают машины, застрахованные по полису каско. Кроме того, пострадавшие водители не всегда обращаются в компании и приобретают элементы самостоятельно.

«ГлагоL» сообщал, что по итогам первого полугодия в России было продано 144,8 тыс. новых легковых машин. Доминирующую долю в объеме реализации по-прежнему занимают легковушки 2024 года выпуска.