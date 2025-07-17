В РФ продают Ford Focus 2007 года: почти новый универсал по цене Granta

Еще одна "капсула времени" всплыла на классифайдах. Это 18-летний универсал Ford Focus серого цвета из Московской области, который проехал всего 12 тысяч километров.

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Автомобиль сохранился практически в состоянии, как будто только что выехал с автосалона. На порогах даже присутствуют заводские наклейки. Никаких дефектов по кузову, включая хромированные элементы, а также стекла, универсал не имеет. Салон также находится в идеальном состоянии.

Силовой агрегат - неубиваемая связка 125-сильного атмосферника 1.8 литра и 5-ступенчатой МКП.

Комплектация простая: тканевый салон под велюр, кондиционер, ESC, сиденье водителя с регулировкой по высоте, фронтальные эйрбеги, полный пакет электростеклоподъемников, нештатная магнитола.

Цена 18-летнего "Фокуса" - 850 000 рублей, что сопоставимо с ценой Lada Granta в кузове седан c 90-сильным мотором, во второй после базовой комплектации Standart Plus. Лифтбек стоит от 1 077 000 рублей, а за универсал Granta Cross просят минимум 1 175 000 рублей.