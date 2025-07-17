Штраф за непредоставление дороги машине с "мигалкой" повысят

Если водитель не предоставил преимущество транспорту с проблесковыми маячками, он получит штраф до 10 тыс. рублей или лишится прав. Закон об этом приняла Госдума.

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Речь в документе идет о транспортном средстве, имеющем нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с включенными синими или красно-синими проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Непропуск такой машины повлечет административный штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. В настоящее время штраф составляет от 4,5 до 7,5 тысячи рублей.

Кроме того, вводится ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, не имеющему специальных цветографических схем, но оборудованному синим и красным проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а также сопровождаемому транспортному средству.

За такое нарушение также будет назначено такое же наказание, как за непропуск транспорта со спецобозначениями. Для этого статья 12.17 КоАП РФ дополняется новой частью 3.