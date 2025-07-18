Названы главные страхи россиян при общении с автодилерами

Более трети россиян (35%) готовы отказаться от покупки машины у автодилера из-за некорректного поведения персонала конкретного автосалона. Важными причинами для отказа от услуг дилера также названы навязывание услуг и обман. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Авто.ру Бизнес».

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«Опрос показал, что 30% россиян оттолкнуло бы навязывание дополнительных услуг и товаров, например, оформление ненужных опций или отказ продавать автомобиль без сопутствующих услуг. Среди других возможных причин отказа от работы с дилером респонденты назвали обман (15%)», — отмечается в публикации.

Опрос выявил, что 80% потенциальных клиентов начинают выбор дилера с просмотра отзывов в Интернете. При этом 80% респондентов признались, что решающее или существенное значение при выборе дилерского центра для них имеет опыт других людей. Также выяснилось, что подавляющее большинство потенциальных покупателей заранее изучают информацию о выбранном автомобиле и ожидают от продавца только финальную профессиональную консультацию.

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