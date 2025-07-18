Новый Jaecoo J5 уже появился у дилеров в РФ

Новый среднеразмерный кроссовер Jaecoo J5 добрался до дилерских центров в России. Старт продаж пока не объявлен, но некоторые автосалоны уже получили демонстрационные экземпляры, сообщает портал Quto, который опубликовал "живые" фото новинки.

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Интересно, что Quto перепутал модели: на фото - именно Jaecoo J5, а вот Jaecoo J6 - адаптация Chery iCar, которая тоже появится на нашем рынке.

Габариты Jaecoo J5: 4380 x 1860 x 1650 мм. Размер колёсной базы - 2610 мм. Клиренс - 190 мм. На начальном этапе в России будет представлена версия с ДВС 1,5 литра и вариатором, позднее могут появиться гибрид и электрический вариант.

Цены на кроссовер пока не раскрыты, ожидаемый прайс - от 2,2 млн рублей.