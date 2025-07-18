Эксперт рассказал, как распознать автомобиль-«утопленник»
Автомобиль-утопленник выдадут неработающие или функционирующие с ошибками электронные блоки и неприятный запах. Об этом 17 июля рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Проблема стала особенно актуальной на фоне проливных дождей, накрывающих регионы России. По словам эксперта, если вода достала до порога или чуть выше, есть вероятность, что жизненно-важные блоки машины не пострадали. Если транспорт долго простоял в воде, максимум, чего стоит опасаться, — вымывания смазки из ступичных подшипников.
«Если вода затопила по уровень сидений или чуть выше, то, конечно, такая машина уже высосет всю кровь и все соки из своего владельца, потому что нужно будет перепрокладывать большую часть проводки, нужно будет ремонтировать значительную часть электронных блоков. В современных автомобилях их могут быть десятки», — уточнил Шапарин, слова которого приводит радио Sputnik.
Попадание жидкости в моторный отсек повлечет еще больше проблем, предупредил он. Например — выход из строя всей силовой электрики, стартера и генератора. Затопление двигателя — и вовсе катастрофа, отметил специалист, иронично назвав его переборку, замену электрики и прочие восстановительные процедуры «занятием для сильных духом».
Шапарин также объяснил, как распознать утонувшие машины, от которых владельцы зачастую решают избавиться.
«У автомобиля-«утопленника» не будут работать или будут работать с ошибками электронные блоки. То есть если вдруг какие-то блуждающие ошибки, если вдруг на диагностике будет видно, что по разным блокам есть большой накопленный массив ошибок, то, наверное, ввязываться в такую сделку не стоит», — рекомендовал эксперт.
Наличие ошибок можно проверить, подключив сканер стоимостью до десяти тысяч рублей и установив мобильное приложение, рассказал замглавы автомобильного союза. Он добавил, что признаками такого транспорта также служат неприятный запах в салоне и нервный владелец, пытающийся продать «утопленника».