Эксперт рассказал, как распознать автомобиль-«утопленник»

Автомобиль-утопленник выдадут неработающие или функционирующие с ошибками электронные блоки и неприятный запах. Об этом 17 июля рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Проблема стала особенно актуальной на фоне проливных дождей, накрывающих регионы России. По словам эксперта, если вода достала до порога или чуть выше, есть вероятность, что жизненно-важные блоки машины не пострадали. Если транспорт долго простоял в воде, максимум, чего стоит опасаться, — вымывания смазки из ступичных подшипников.

«Если вода затопила по уровень сидений или чуть выше, то, конечно, такая машина уже высосет всю кровь и все соки из своего владельца, потому что нужно будет перепрокладывать большую часть проводки, нужно будет ремонтировать значительную часть электронных блоков. В современных автомобилях их могут быть десятки», — уточнил Шапарин, слова которого приводит радио Sputnik.

Попадание жидкости в моторный отсек повлечет еще больше проблем, предупредил он. Например — выход из строя всей силовой электрики, стартера и генератора. Затопление двигателя — и вовсе катастрофа, отметил специалист, иронично назвав его переборку, замену электрики и прочие восстановительные процедуры «занятием для сильных духом».

Шапарин также объяснил, как распознать утонувшие машины, от которых владельцы зачастую решают избавиться.

«У автомобиля-«утопленника» не будут работать или будут работать с ошибками электронные блоки. То есть если вдруг какие-то блуждающие ошибки, если вдруг на диагностике будет видно, что по разным блокам есть большой накопленный массив ошибок, то, наверное, ввязываться в такую сделку не стоит», — рекомендовал эксперт.

Наличие ошибок можно проверить, подключив сканер стоимостью до десяти тысяч рублей и установив мобильное приложение, рассказал замглавы автомобильного союза. Он добавил, что признаками такого транспорта также служат неприятный запах в салоне и нервный владелец, пытающийся продать «утопленника».