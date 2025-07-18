Как был построен уникальный автодом Scanflyer с поднимающимися дверями

Многие знают об уникальном автодоме Royal Eagle — переделанном в 1990-х годах грузовике Scania 143. Хотя тот экземпляр действительно был единственным в своём роде, ему подобны ещё как минимум три автодома, построенные на базе Scania 112H 1980-х годов.

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Один из них — Scanflyer: синий с серебристым, созданный на базе Scania 112, внешне сильно отличающийся от стандартной модели.

Несмотря на то что на капоте указана другая модель, это действительно 112H — шильдик был заменён позднее. Этот необычный автодом был представлен в 1980 году на выставке Essen Motor Show, где стал главной звездой.

На тот момент сам грузовик был новинкой, а превращение его в роскошный дом на колёсах массой около 18 тонн сделало его по-настоящему уникальным.

Одна из главных особенностей — способ открытия дверей, которые поднимаются, как у Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Длина автодома — 12 метров, ширина — 2,45 м, а высота — 3,85 м. Всё пространство спроектировано с учётом комфортного размещения семьи по стандартам 1980-х годов.

В движение этот дом приводит 11-литровый двигатель мощностью 280 л.с., обеспечивающий максимальную скорость около 85 км/ч и расход топлива примерно 4 литра на 100 км.

За 40 лет он прошёл всего чуть более 22 тысяч километров — судя по пробегу, этот дом на колёсах никогда не использовался на постоянной основе.

Снаружи, помимо необычных дверей, машина получила новый передний бампер, высокую крышу, вертикальный выхлоп и обтекатель, соединяющий кабину с жилым отсеком.

В задней части — гараж, в который помещается небольшой и низкий автомобиль, вроде кабриолета.

Внутри — белая кожаная отделка, отдельная спальня в задней части, кухня, диван и стол, множество шкафов и полноценная ванная комната.

Большие окна обеспечивают много света внутри, а система кондиционирования справляется с любыми погодными условиями.

Для водоснабжения предусмотрен 1000-литровый бак для чистой воды и ещё один, на 2000 литров, для сточных вод.

Сразу после постройки этот автодом использовался гоночной командой, но, судя по пробегу, крайне редко. В 2017 году его выставили на продажу за 85 000 евро (примерно 7,7 млн рублей по курсу на сегодня), однако дальнейшая судьба машины неизвестна.