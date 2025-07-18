Почему повышение налога на старые машины не поднимет продажи авто

Эксперт Ольховский: Повышение налога на старые машины не поднимет продажи авто

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовит законопроект, который должен стимулировать замену старых автомобилей на новые. Главная идея – ввести повышенный транспортный налог для машин старше 15 лет.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский оценил предложение дилеров.

Комментарий эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

– Цель таких новаторских идей, как налог на старые автомобили, – сделать сложнее жизнь тех людей, которые не могут позволить себе новый автомобиль. Тогда следом надо вводить еще и предоставление субсидий отдельным категориям людей. Обеспечивать безопасность на дороге необходимо через проверку технического состояния автомобиля, а вот налог – это из области глупости.

Это не решит проблему снижения продаж и, более того, настроит определенные категории людей против власти. Данная инициатива мне непонятна.

Чтобы автопарк РФ начал обновляться, нужно снизить стоимость автокредитов, вернее, стоимость денег, отмечает специалист. Но против этого выступает Банк России, считая, что таким образом повышается давление на уровень инфляции. Другой вопрос, что такие меры не должны быть долгосрочными – это шоковая терапия, которая не подразумевает ее поддержание в длительной перспективе.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.