Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на новые машины

По данным группы компаний «Авилон», средние цены на новые автомобили в России за первое полугодие 2025 года снизились на 2% по сравнению с уровнем всего 2024 года. Однако в минувшем июне был зафиксирован рост цен на 0,5% по сравнению с маем этого года.

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«Динамика цен неоднородна: если за шесть месяцев мы видим снижение на 2%, то за весь прошлый год был рост на 6%», — говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Эксперт также отметил значительные скидки на автомобильном рынке России. На официально ввезённые машины скидки в среднем составляют от 350 тысяч до 950 тысяч рублей. На модели, ввезённые по параллельному импорту, скидки гораздо выше — от 1,5 до 3 миллионов рублей.

В июле, по словам Тюктеева, наиболее выгодные предложения сохраняются на модели марок Jetour, Omoda (C5, S5), Changan (CS75, Uni-S, CS35), а также на бренды Exeed и Aito/Seres.

Ранее аналитик Дмитрий Ярыгин сообщал о росте средних цен на новые легковые автомобили в России в июне 2025 года на 8% в годовом выражении — до 3,2 миллиона рублей.