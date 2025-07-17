Автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто

Леонид Ольшанский в разговоре с НСН заявил, что сегодня действительно не прописано в законе, кто будет отвечать, если беспилотное авто попадет в аварию, и заявил, что поднимет этот вопрос в Госдуме. Если человек, находящийся в беспилотном автомобиле, сидел на пассажирском сиденье, он не обязан предъявлять инспектору ГИБДД права и отвечать по закону как водитель, однако здесь есть вопрос трактовок. Об этом НСН рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В Казани сотрудники ГИБДД остановили машину на автопилоте — за рулём не было водителя, только нетрезвый пассажир, который управлял LiXiang L7 со смартфона, пишет Telegram-канал SHOT. В связи с этим возникли сложности с определением лица, управлявшего транспортным средством, однако впоследствии инспекторы выписали пассажиру штраф за непристёгнутые ремни. При этом в МВД заявили, что автопилот пока не способен самостоятельно останавливать машину по требованию инспектора. Ольшанский вступился за пассажира.

«Это безобразие. Если человек сидел как пассажир, то он не является водителем, он не должен иметь при себе водительское удостоверение и не должен ничего предъявлять инспектору. У нас это пока не прописано. Тут сложный вопрос, если эта машина совершит ДТП, кто будет отвечать? Тоже не прописано. Надо было ему сказать, что он никакие документы дать не может, кроме техпаспорта, чтобы видели, что машина вне угона. А он дал им не только техпаспорт, но и водительское удостоверение. Вот они и оформили его как водителя. Если сотрудники ГАИ будут трактовать нажимание кнопок как управление транспортным средством, тогда ему грозит лишение прав на полтора-два года. У нас тут дыра в законодательстве, надо заняться этим вопросом. Я расскажу об этом в Госдуме. Осенью начнем разбираться», - заявил он.

Ранее Ольшанский завил НСН, что возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость.