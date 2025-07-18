Больше километров – больше выгода: водители повально накручивают пробег

Необычная тенденция набирает обороты: некоторые водители теперь специально увеличивают показания одометра своих автомобилей ради выгоды, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Раньше на вторичном рынке машин часто скручивали километраж, чтобы продать авто подороже. Но сегодня ситуация изменилась. В интернете легко найти специальные устройства для накрутки пробега. Они похожи на обычные диагностические сканеры и подключаются прямо к машине. После подключения прибор начинает «наматывать» километры, даже если автомобиль стоит на месте. Современные модели делают это так, что даже сложная диагностика не всегда может выявить обман. Устройство обманывает электронику автомобиля, заставляя её «думать», что машина едет со скоростью более 200 км/ч.

Почему так происходит? Чаще всего такими хитростями пользуются водители корпоративных автомобилей. Они делают это ради личной выгоды. Когда компания покрывает расходы на бензин, ремонт и износ машины, искусственное увеличение пробега позволяет водителю получить большую компенсацию. Многие организации рассчитывают затраты на топливо по общему километражу и среднему расходу, указанному в документах. Но в реальной жизни топливо тратится быстрее из-за пробок, холодов или долгой работы двигателя на холостом ходу. Чтобы отчёты соответствовали реальным расходам, водители «корректируют» одомет

Но такая хитрость может привести к серьёзным проблемам. Если в истории автомобиля появятся резкие скачки в данных о пробеге, это вызовет подозрение у потенциальных покупателей. Определить настоящий километраж станет невозможно, и цена машины при продаже заметно упадёт. В итоге вся мнимая выгода от накрутки сведётся к нулю.