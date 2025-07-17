Управление со смартфона: что грозит за вождение машины в автопилоте

В Казани сотрудники автоинспекции остановили автомобиль, который ехал с пассажирами, но без водителя. Люди в салоне пытались убедить инспекторов, что машина едет на автопилоте. В итоге пассажиры получили штраф — за непристегнутые ремни безопасности. Можно ли в России управлять автомобилями в беспилотном режиме, будет ли какое-то наказание и разрешено ли управлять машиной со смартфона — в материале «Вечерней Москвы».

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В Казани китайской машиной управляли через телефон

О необычном способе передвижения в Казани сообщил Telegram-канал Shot. Собственник автомобиля объяснил инспекторам, что его LiXiang L7 управляется с телефона. Поэтому присутствие человека за рулем необязательно.

Эксперты считают, что в данном случае автомобиль остановился с помощью вмешательства человека, а не автопилота. В беспилотном режиме не предусмотрена функция остановки по требованию дорожного инспектора.

Вопрос остается в том, кто управлял автомобилем. Им должен считаться человек, который инициировал остановку по сигналу инспектора. Если бы при этом он был в состоянии опьянения, ему грозили бы штраф и лишение водительских прав.

В итоге всем пассажирам, один из которых с трудом выговаривал слова, выписали только штраф за непристегнутые ремни безопасности. Их отпустили. Определить, кто в действительности управлял машиной, затруднительно — смартфон с программой управления можно легко передать из рук в руки.

Можно ли в России ездить в машинах на автопилоте

В России с 2023 года действует система экспериментальных правовых режимов (ЭПР), которая позволяет компаниям тестировать автомобили на автопилоте на дорогах с особыми условиями. В 2025 году Минтранс РФ объявил о разработке полноценного законопроекта об автономном транспорте, который должен урегулировать классификацию по уровням автоматизации, правила взаимодействия с системами мониторинга и вопросы страхования и ответственности.

Беспилотные автомобили можно разделить на две группы:

машины, в которых на водительском или пассажирском месте присутствует водитель, обязанный немедленно перехватить управление авто в случае необходимости;машины, которые удаленно контролируются оператором.

ЭПР также предполагает использование автономных машин в качестве такси, но перевозка пассажиров допустима только спустя полгода тестовых поездок. Грузоперевозки беспилотным авто могут разрешить после двух месяцев эксплуатации. В случае ДТП с беспилотным авто ответственность несут и водитель, и удаленный оператор.

В июле 2025 года стало известно, что Минтранс РФ готовит обновления в правила безопасности движения для беспилотных автомобилей. Предполагается, что нововведения сделают использование автоматизированных систем управления проще, уточнят классификацию уровней автоматизации и подготовят дороги к приему транспорта с высокой степенью автономности.

Документ также подразумевает, что классификация уровней автоматизации будет включать несколько уровней. Чем он ниже, тем выше зависимость от водителя. На уровне 3 (условная автоматизация) система полностью управляет движением, но водитель остается резервным и должен реагировать на запросы. Уровень 4 (высокая автоматизация) предполагает работу в ограниченных условиях без участия водителя с возможностью взаимодействия с диспетчером. Полная автоматизация (уровень 5) — автомобиль способен самостоятельно управляться в любых условиях без вмешательства человека.

Сейчас беспилотный транспорт тестируется на федеральных трассах М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД (Московская область) в рамках экспериментального правового режима, который был введен в ходе проекта Минтранса России «Беспилотные логистические коридоры». Осенью 2025 года его планируется расширить на трассу М-12 Москва — Екатеринбург (планируется продление до Тюмени — прим. «ВМ»).

Росстандарт разрабатывает серию из пяти ГОСТов для высокоавтоматизированных автомобилей. Они будут регулировать основные требования к безопасности, функциональности беспилотных автомобилей и системам автоматизированного вождения. Также готовится к реализации концепция «бесшовного цифрового неба», в рамках которой появится единая система идентификации всего беспилотного транспорта. Ожидается, что эта система заработает в полном объеме к весне 2026 года.

С «беспилотными» китайскими авто нужно навести порядок

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с предложением разработать поправки в правила дорожного движения, связанные с автопилотируемыми машинами. В частности, предлагается установить четкие требования к их водителям — обязательно находиться за рулем авто и самостоятельно им управлять без смартфона или иных сторонних приспособлений.

— Сейчас от ответственности, к примеру, за пьяную езду с помощью использования ассистентов помощи водителю пытаются уйти отдельные граждане. Понятно, что такое неприемлемо. Наше предложение не касается автоматизированного транспорта, который сейчас тестируется на дорогах в рамках экспериментального правового режима. А вот с «беспилотными» китайскими авто нужно навести порядок, — приводит слова Шапарина Telegram-канал Shot.

Член Общественного совета при Ространснадзоре Юрий Свешников в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что история из Казани как будто бы рассказана не до конца: каким бы современным ни был автомобиль, без воздействия владельца он ездить не может.

— Но сам по себе мир не стоит на месте. Автомобили давным-давно уже стали во многом самостоятельнее, чем были раньше. Поэтому, конечно, поправки под них требуются. И все эти реалии давным-давно пора узаконить, — рассказал автоюрист.

Какие именно поправки необходимо ввести

По словам Свешникова, в законодательстве необходимо четко прописать, что такое беспилотный автомобиль, кто является его водителем и где он может находиться во время управления такой машиной.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» уточнил важную деталь в управлении беспилотным автомобилем. Если водитель включил автономный режим, то машина самостоятельно контролирует движение до тех пор, пока водитель не притронется к рулю, педалям или коробке передач. Как только это происходит, автомобиль передает управление обратно человеку, и ответственность уже несет он.

— Человек возьмется за руль, и машина отключит все свои вспомогательные опции. В результате будет создано больше аварийных ситуаций, чем если бы авто управлял робот, — объяснил собеседник «ВМ».

По его мнению, поправки в управление беспилотными автомобилями действительно нужны, но в другом ключе. Славнов уверен, что необходимо определить, кто понесет ответственность в случае ДТП.

— Нужно прописать, кто будет нести ответственность в случае аварии. Поправки нужны, но продуманные, — выразил мнение Славнов.

Водитель, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, может отъехать от места аварии, чтобы не создавать затор из других автомобилей. Это допустимо, если предварительно были зафиксированы обстоятельства аварии. Как это работает на деле — в материале «Вечерней Москвы».