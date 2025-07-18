Водителей предупредили о неожиданном штрафе в темное время суток

Автомобилистам стоит помнить о важном правиле при ночных поездках за городом. Так, выход из машины на проезжую часть или обочину вне населённого пункта в тёмное время суток или при ограниченной видимости без светоотражающего жилета может обернуться штрафом, говорит управляющий партнёр юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

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Само по себе отсутствие жилета в салоне автомобиля не нарушение. Однако, если водитель выходит из машины в указанных выше условиях без светоотражающей экипировки, это квалифицируется как неисполнение обязанностей участника дорожного движения. В такой ситуации (выход без жилета) ответственность наступает по статье 12.29 КоАП РФ, согласно которой нарушителю положен штраф в размере 500 рублей.

Если же водитель был обязан надеть жилет, куртку, накидку согласно ПДД (например, при вынужденной остановке или ДТП) и не сделал этого, штраф увеличивается до одной тысячи рублей (согласно пункту 2.3.4 ПДД).

Хотя инспектор не проверяет наличие жилета при обычном досмотре или техосмотре, его отсутствие в критический момент даёт основание для штрафа. Фактически, водитель без жилета в такой ситуации становится пешеходом, нарушающим правила безопасности.

Юрист напоминает, что хранение светоотражающего жилета в автомобиле — не формальность, а практическая необходимость для безопасности водителя и его кошелька, позволяющая избежать штрафа в самый неожиданный момент — за городом ночью.