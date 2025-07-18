BMW M2 CS показали в окрасе Sapphire Black

На Фестивале скорости в Гудвуде 2025 года впервые был представлен новый BMW M2 CS в окрасе Sapphire Black. Ранее доступные изображения из конфигуратора не позволяли в полной мере оценить внешний вид автомобиля — в реальности модель G87 производит гораздо более эффектное впечатление. Впрочем, на фоне версии в индивидуальном цвете Velvet Blue, показанной во время заездов на холме, Sapphire Black выглядит менее выразительно.

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Даже окраска M Portimao Blue привлекает больше внимания, чем Sapphire Black, однако тёмный цвет хорошо сочетается с декоративными элементами Shadowline. Всего для модели предлагается четыре варианта окраса: помимо вышеупомянутых, также доступен цвет M Brooklyn Grey, продемонстрированный ранее на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este в мае. Тёмный оттенок делает передний сплиттер менее заметным, что скорее можно считать преимуществом: в отличие от предшественника F87, он теперь выполнен не из карбона, а из комбинации пластика и резины, что повышает его износостойкость.

Если задача — подчеркнуть форму антикрыла в стиле CSL на новом карбоновом багажнике, цвет Sapphire Black вряд ли будет оптимальным выбором. Более светлая окраска лучше акцентирует внимание на этом дизайнерском элементе, хотя размеры спойлера сложно не заметить в любом случае. Красная окантовка на шильдиках спереди и сзади эффектно контрастирует с чёрным кузовом.

Колёсные диски предлагаются исключительно в матовом бронзовом оттенке Gold Bronze — других вариантов BMW не предусмотрела. Классические серебристые диски могли бы стать достойной альтернативой, однако это можно исправить: начиная с прошлого года, компания предлагает модельные диски 930 M в серебряном исполнении. Оба варианта используют разноширокую компоновку: 19” колёса спереди и 20” сзади. Также в каталоге M Performance представлены другие диски, включая центральные фиксаторы в цвете Jet Black.

Некоторые стилистические отличия доступны исключительно для версии CS — например, более агрессивная решётка радиатора, переработанные воздухозаборники и карбоновый диффузор. Четыре выхлопные трубы окрашены в матовый чёрный цвет. Кроме того, предлагается фирменная выпускная система M Performance с карбоновыми и титановыми насадками.

Салон в целом повторяет оформление стандартной версии M2, но включает отдельные особенности — в частности, центральную консоль из карбона и светящиеся логотипы «CS». Стандартное оснащение включает карбоновые ковшеобразные сиденья и автоматическую восьмиступенчатую коробку передач. Механическая трансмиссия не предлагается, поскольку не способна справиться с возросшей мощностью двигателя S58.

Производство BMW M2 CS будет запущено в августе 2025 года на заводе в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси. Первые поставки клиентам ожидаются в третьем квартале 2025 года.