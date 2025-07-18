Почему государство ужесточает правила ввоза японских машин

Праворульные автомобили давно стали неотъемлемой частью транспортного ландшафта России, особенно в восточных регионах. Однако государственная политика в области безопасности дорожного движения и фискального регулирования все больше сужает возможности для ввоза и эксплуатации машин с рулем справа. Несмотря на устойчивый спрос и экономическую привлекательность, праворульные автомобили оказываются в условиях жесткого регулирования и растущих издержек для владельцев. Что происходит на рынке праворульных автомобилей, разбирался «ФедералПресс».

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Массовое явление: правый руль в цифрах

По данным агентства «Автостат», на начало 2025 года на территории России эксплуатируется 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Более половины из них – 1,99 миллиона единиц – зарегистрированы на Дальнем Востоке, еще 1,43 миллиона – в Сибири. Это не просто статистика, а доказательство того, что для огромной части страны праворульные машины – это не экзотика, а обыденность.

В среднем по стране доля таких автомобилей в автопарке составляет 8,2 %, однако в отдельных регионах показатели впечатляют: 72 % в Дальневосточном федеральном округе и 27 % – в Сибирском.

При этом приток машин с правым рулем не останавливается. Только за первое полугодие 2025 года в Россию было импортировано 96,3 тысячи легковых автомобилей с правым рулем, из которых лишь 1168 машин – новые (возраст до 3 лет). Остальные – автомобили с пробегом.

«Мы наблюдаем устойчивый спрос на праворульные авто, особенно из Японии и ближайших азиатских стран. Это связано с соотношением цены и качества, доступностью запчастей и устойчивостью этих машин к суровому климату», – рассказал основатель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Падение доли в импорте: настороженный тренд

Несмотря на масштабную представленность, доля праворульных машин в общем объеме импорта подержанных авто снижается: с 88 % в 2021 году до 60 % в 2023-м и 52,4 % в 2025 году. Это явление можно объяснить несколькими факторами:

Ужесточение правил ввоза (требование установки ЭРА-ГЛОНАСС, необходимость переоборудования);

Рост фискальной нагрузки;

Изменение курсов валют;

Снижение предложения на японском рынке подержанных автомобилей из-за внутреннего спроса и ужесточения экологических норм.

«Многие логистические компании уже говорят о снижении маржинальности праворульного импорта. Регуляторная среда становится всё менее предсказуемой, а постоянные доработки на таможне отнимают и время, и деньги», – говорит один из дилеров в Приморье.

Ценовой шок: как выросла стоимость автомобиля за 20 лет

Одним из ключевых аргументов в пользу праворульных авто всегда была цена. Однако за последние два десятилетия доступность автомобилей в России резко снизилась.

«20 лет назад покупка автомобиля была значительно более доступной для российских потребителей. Например, Toyota Corolla в 2005 году стоила около 450–500 тысяч рублей в базовой комплектации, а сейчас аналогичная модель обойдется покупателю минимум в 2,8–3,2 миллиона рублей», – говорит доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Рост цен обусловлен не только инфляцией и колебаниями курсов. Ключевым драйвером подорожания стали фискальные нововведения последних лет:

Введение утилизационного сбора (от 20 до 400 тысяч рублей);

Повышение акцизов на топливо;

Система «Платон»;

Дополнительные таможенные пошлины для авто из стран, не входящих в ЕАЭС (с 25 % до 48–54 %);

Ужесточение требований к локализации производства.

«Государственная политика импортозамещения привела к появлению дополнительных сборов и требований к автопроизводителям. Компании вынуждены инвестировать в местное производство, что требует значительных капиталовложений, неизбежно отражающихся на розничных ценах», – добавляет Капустина.

Экономика пошлин

Доцент ГУУ, к.э.н. Артем Меренков приводит расчеты на примере китайского автомобиля Jetta. По его словам, различного рода сборы могут составлять до 1 миллиона рублей, что эквивалентно около 40 % конечной стоимости. Прибавьте сюда логистику – еще несколько сотен тысяч.

«Если не учитывать инфляцию и валютные колебания, то по правилам условного 2005 года Corolla могла бы стоить около 1,2 млн рублей. Сегодня она стоит почти в три раза дороже, и половина этой разницы – издержки, вызванные именно государственной политикой», – отмечает эксперт.

Вопрос доступности особенно остро стоит, если учесть статистику: в 2004 году покупка нового авто эквивалентна 30 среднемесячным зарплатам, а в 2024 году – уже 41 зарплате. Несмотря на рост доходов с 34 до 80 тысяч рублей, автомобили ушли в категорию «крупных покупок».

Безопасность против доступности: взгляд МВД

Одним из аргументов в пользу ограничения праворульного транспорта выступает повышенная аварийность. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», машины с рулем справа участвуют более чем в 10 % ДТП и в два раза чаще попадают в аварии, чем леворульные.

Этот фактор стал основанием для пересмотра правил допуска праворульных автомобилей в рамках стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года. В числе предложенных мер:

Повышенные пошлины;

Ужесточение требований к регистрации;

Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС;

Поэтапный ввод ограничений с исключениями для некоторых видов транспорта и регионов.

«Речь не идет о полном запрете. Ограничения направлены на выравнивание условий и снижение рисков, связанных с нелегальным импортом»», – отметили в пресс-службе компании.

Однако такие меры особенно чувствительны для Дальнего Востока и Сибири, где праворульные авто – это основная масса частного автотранспорта. Ужесточение правил означает дополнительные затраты: на переоборудование, оформление, логистику. Это может спровоцировать рост теневого импорта и недовольство граждан.

«Полный запрет на использование праворульных автомобилей в ДФО может вызвать значительное недовольство и даже социальную напряженность. Там это не выбор, а необходимость», – подчеркивает Целиков.

Баланс интересов: возможен ли компромисс

На сегодняшний день государство стоит перед сложной дилеммой. С одной стороны – стремление повысить безопасность и защитить интересы отечественного автопрома. С другой – миллионы автомобилистов, особенно на востоке страны, для которых правый руль остаётся единственно доступным решением.

Эксперты сходятся во мнении: ограничения должны вводиться поэтапно и с учетом региональных особенностей. В противном случае они могут не только ударить по карману россиян, но и усугубить социально-экономическую ситуацию в ряде регионов.

«Автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши – он стал необходимостью. Но сегодня для миллионов россиян он снова превращается в дорогое удовольствие», – резюмирует Надежда Капустина.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что влияет на стоимость автомобилей и почему стоит ждать очередного повышения цен.