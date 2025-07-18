Как возместить ущерб за «утопленницу»

Проливные дожди, обрушившиеся на Центральную Россию, превратили дороги и парковки в озера. Для автовладельцев и их машин это серьезное испытание: промокший салон — лишь верхушка айсберга.

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Гораздо опаснее, когда вода добирается до электроники или, что хуже всего, попадает в двигатель, вызывая гидроудар и его разрушение. Если вода стоит высоко — ни в коем случае нельзя заводить машину. Её нужно отбускировать на сухое место и доверить диагностику специалистам автосервиса.

Единственный надёжный способ получить компенсацию — это иметь правильный полис страхования, говорит автоюрист Лев Воропаев.

«Но не стандартный каско, а расширенный. В стандартном такие случаи часто исключены — погодные явления не считаются страховым случаем. От затопления и гидроудара нужно страховаться отдельно», — объясняет эксперт.

Если у автовладельца есть именно такой полис, то для начала на место затопления следует вызвать ГАИ, чтобы инспекторы официально зафиксировали факт «несчастного случая». Пока едут правоохранители, стоит уведомить страховую компанию о произошедшем. Агент должен приехать и убедиться, что машина пострадала именно от стихии, а не из-за действий водителя, который, например, пытался проехать глубокую лужу или завести двигатель в воде. Эвакуировать машину с места затопления можно только после её осмотра.

Юрист напоминает, что ОСАГО в таких ситуациях бесполезно — оно покрывает ущерб другим, но не вашему автомобилю. Но что делать, если нет страховки? Теоретически, если в произошедшем виноваты коммунальные службы (например, не прочистили ливнёвки), требовать возмещения ущерба можно с города. Но эксперт предупреждает, что это сложный и долгий путь.

«Многое зависит от того, прописана ли ответственность властей за состояние дорог и канализации в местных нормах. Если да, есть шанс доказать их халатность и выиграть суд. Но проблема в том, что такая ответственность есть не везде. Чаще власти всё списывают на стихию», — говорит Воропаев.

В любом случае, пытаться надо, и тогда обязательно следует вызвать ГАИ — для фиксации происшествия. После этого можно подавать жалобу в районную администрацию, где должны предоставить информацию, кто отвечает за этот участок и возможна ли компенсация. Эксперт предупреждает: шансы невелики, но они есть.