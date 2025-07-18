Перечислены советы по уходу за тормозной системой

При выборе автомобиля многие начинающие водители обращают внимание на время разгона до 100 км/ч и максимальную скорость, но почти никогда не думают о том, что вовремя остановиться – не менее важно, чем быстро разогнаться. Да и при последующей эксплуатации нередко про тормозную систему многие забывают. Дескать, колодки не скрипят, значит, тормоза еще послужат. А ведь даже начинающий автомобилист должен понимать, что эффективные и правильно работящие тормоза – это основа безопасности. Сегодня мы напомним девять правил, которые помогут избежать проблем, связанных с работой тормозной системы.

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По букве закона

Начнем с того, что с точки зрения закона неисправность тормозной системы – это прямое нарушение п. 2.3.1. ПДД РФ, и дальнейшее движение автомобиля с такими неполадками запрещено. Но опасность кроется еще и в том, что постепенное ухудшение работы тормозов может привести к тому, что водитель ничего не заметит до момента, когда ему придётся экстренно остановиться. По статистике примерно четвёртая часть автомобилей не может пройти техосмотр из-за неисправных тормозов, что говорит о том, что многие уделяют этой системе недостаточно внимания.

Чтобы тормоза прослужили дольше, нужно стараться «сканировать» дорожную обстановку и при возможности снижать скорость, используя торможение двигателем. На автомобилях с механической коробкой передач этот приём более эффективен при одновременном понижении передачи, но и современный автомат (особенно робот) при использовании ручного режима способен неплохо замедлять машину с помощью мотора.

Опытный водитель в штатных условиях использует рабочую тормозную систему лишь для полной остановки, в то время как многие новички перед перекрёстком или светофором ускоряются до последнего, чтобы потом тормозить практически в пол.

Нужно помнить, что на горных дорогах, которых в нашей стране достаточно, существует реальный риск перегреть тормоза, замедляя с их помощью машину, которая движется накатом. Накат, возможно, и хорош с точки зрения экономии топлива, но он никак не способствует безопасности движения. Поэтому на автомобиле с механикой прибегать к нему можно только в исключительных случаях и только на горизонтальной поверхности. Тормозить в горах следует передачей.

Большинство современных машин оснащены индикаторами износа тормозных колодок, сигнализаторами неисправности антиблокировочной системы (ABS) и недостаточного уровня тормозной жидкости. Большинство этих сигнализаторов – красного цвета, что свидетельствует о критичности таких неисправностей.

Игнорировать любой из них нельзя, ведь даже изношенные тормозные колодки могут привести к повреждению тормозных дисков, а недостаточный уровень тормозной жидкости может указывать на то, что система негерметична. Не менее опасна неисправность ABS, поскольку на большинстве современных автомобилей она заведует и правильным распределением тормозного усилия по осям. И если она по какой-то причине не работает, то колёса могут не только заблокироваться, но и «перетормаживать», что чревато неожиданным уводом или даже заносом автомобиля.

Также нужно обращать внимание на изменения в реакции автомобиля на торможение. Например, если педаль стала слишком мягкой, это может указывать на негерметичность системы или наличие в ней воздуха.

При торможении исправного автомобиля с любой скорости не должно возникать никаких, даже малейших вибраций. Они могут указывать на неравномерный износ колодок или дисков, а также на наличие опасных повреждений – выкрашивание фрикционных накладок колодок или трещин на дисках. Также это может говорить о неполном растормаживании суппортов. Если конструкция колёсных дисков позволяет, можно осмотреть тормозной диск, чтобы убедиться в отсутствии буртиков по радиусу и продольных борозд. Внешний вид диска (ржавчина, отсутствие блеска рабочей поверхности) также может указывать на то, что тормозной суппорт работает неэффективно либо вообще неисправен.

Впрочем, вибрация при торможении может свидетельствовать и о плохой балансировке самих колёс либо несоответствии параметров колёсных дисков, что встречается, если установлены нештатные детали. В любом случае стоит обратиться на СТО.

Ранее мы выяснили, что мягкая педаль может говорить о проблемах с тормозной системой. Слишком тяжёлая педаль ничуть не лучше: она может указывать на неисправность вакуумного усилителя тормозов.

Усилие на педали может вырасти, если диски и колодки просто не подходят друг другу либо они ненадлежащего качества. Ещё одна возможная причина – замасливание рабочих поверхностей, что может произойти при попадании на них вытекшего трансмиссионного масла или смазки ШРУСа.

Важный момент: многие водители-новички после приобретения подержанного автомобиля не обращают внимание на тяжесть педали, поскольку просто не знают, какой она должна быть на исправном автомобиле. Идеальный вариант проверки – сравнить усилие на педали своей машины с усилием на машине аналогичной марки и модели.

Самое неприятное для владельца – провалившаяся педаль тормоза. Когда автомобили оснащались одноконтурной системой тормозов, такая неисправность означала полную потерю последних. Потом для большей безопасности систему разделили на два контура, после чего при выходе из строя одного контура работоспособность второго (то есть, двух колёс из четырёх) теоретически сохраняется.

На практике же один исправный контур позволит аварийно остановиться, но не более того. Обычно педаль проваливается из-за негерметичности системы, что может произойти при лопнувшем шланге, перебитой магистрали или потёкшем тормозном цилиндре. Потеря герметичности контуров практически всегда сопровождается попаданием воздуха в систему, а также утечкой тормозной жидкости. Также педаль может уходить в пол, если «перепускает» главный тормозной цилиндр, который вышел из строя.

И хотя некоторые водители пытаются добраться до СТО или стоянки с «остатками» тормозов, в современном трафике этого делать нельзя: автомобиль просто не сможет остановиться, если перед ним в штатном режиме затормозит исправная машина. Безопасный выход из этой ситуации может быть только один – вызов эвакуатора. Также не стоит пытаться реанимировать тормозную систему на месте, поскольку с тормозами шутки плохи.

Многие водители сталкиваются с тем, что тормоза неприятно скрипят или свистят при торможении. Если этот неприятный звуковой эффект появился в процессе эксплуатации, то с большой долей вероятности колодки и диски нуждаются в замене. Если же их поменяли и скрип появился именно после замены, это может быть связано с тем, что диски и колодки просто притираются друг к другу.

Иногда бывает ситуация, что неоригинальные диски и колодки разных производителей имеют настолько разный состав, что не подходят друг к другу.

В случае установки не оригинальных деталей тормозной системы, а аналогов, лучше отдавать предпочтение продукции одного и того же производителя, причем при возможности – не сомнительного бренда. Исправные тормоза с качественными дисками и колодками после обкатки скрипеть не должны в любом случае.

Многие думают, что тормозная система требует обслуживания лишь тогда, когда износились диски и колодки. Это неверно: из-за того, что тормозная жидкость гигроскопична, она со временем набирает влаги из воздуха, что приводит к снижению температуры её кипения. Например, если изначально она составляла 260 градусов, то уже при 3,5% влаги температура кипения снижается до 150-160 градусов. Это очень опасно, поскольку если она закипит при торможении на высокой скорости, тормоза откажут. Чтобы этого не случилось, тормозную жидкость нужно менять согласно регламенту.

Обычно срок службы жидкости составляет два года независимо от пробега. Также важно, чтобы тормозная жидкость соответствовала требованиям производителя по стандарту DOT. Кроме жидкости, могут нуждаться в обслуживании и другие элементы. Например, направляющие тормозных суппортов.

Направляющие смазываются одной смазкой. Суппорты – другой.

Многие с целью экономии уходят от обслуживания у официальных дилеров в гаражи или небольшие СТО, которые игнорируют регламенты производителя автомобиля. А это неправильно, поскольку тщательный осмотр системы при каждом ТО позволяет выявить дефекты: сильно изношенный диск или колодки, трещины на тормозном шланге, потёки тормозной жидкости и так далее.

Барабанные тормоза также нуждаются в регулярном обслуживании. Фото: drive2.ru

Где обслуживать свою машину в послегарантийный период, каждый решает сам. Обслуживание у официального дилера практически всегда дороже, и это факт. Однако платить в данном случае приходится не только за заменённые запчасти и проведённый ремонт, но и за соблюдение регламента, что является обязательным для «официалов». Многие скептики, правда, сомневаются в этом, но практика показывает, что они знают своё дело лучше, чем эфемерный дядя Вася из ближайшего сервиса. С другой стороны, бывают исключения из правил. Например, клубные сервисы, которые специализируются на конкретной марке или модели автомобиля. Если обслуживание тормозной системы выполняет неофициальный дилер, стоит сначала собрать информацию о нём, почитав отзывы в Интернете. Ну а в маленьких городах неплохо работает «сарафанное радио» – отзывы знакомых или знакомых знакомых.

Качественные детали – залог длительной и надёжной работы тормозов. В наше время существует определённая проблема с поставками запасных частей проверенных производителей, и на рынке существует немалое предложение запчастей малоизвестных брендов. Ставить их или нет – каждый решает сам. Лучшим выбором, наверное, будет всё-таки продукция ОЕМ, то есть оригинальная запчасть такого же качества, что и детали, установленной на конвейере.

Она обычно дороже аналога сомнительного бренда, но практически всегда избавляет владельца от скрипов, вибраций и преждевременного износа. Впрочем, это вовсе не значит, что качественного неоригинала не существует. Иногда он существует, но найти его трудно.

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Конечно, кому-то все эти советы могут показаться слишком очевидными и даже наивными, но каждый год армия автомобилистов пополняется тысячами новичков, которым подобный ликбез отнюдь не повредит. Да и опытный водитель мог что-то упустить в той теории, которую лучше не проверять на практике.