Geely Cityray идет по стопам Atlas: кроссовер получил новую внешность и салон

Компания Geely опубликовала официальные фото рестайлингового Cityray, который в Китае с 2024 года продается под именем Bouye. Модель получила внешность и салон в стиле старшего Bouye L (у нас - Atlas).

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Как и было с дореформенными версиями моделей, автомобили практически идентичны, и складывается ощущение, что они - части одной матрешки. Cityray лишился П-образной конфигурации светотехники, на место которых пришли стандартные фары с полосой ДХО сверху, которая соединяется подсвечиваемым элементом под кромкой капота. Задняя часть на фото не показана, но, как и в случае с Bouye L, вряд ли стоит ждать серьезных изменений "кормы".

Палитра цветов пополнилась четырьмя новыми: голубым, серым, серебристым и белым.

Салон Bouye (Cityray) аналогичен Bouye L (Atlas): больше нет портретной мультимедиа, которую заменили на большой горизонтальный "планшет". Слегка пересмотрели компоновку тоннеля, в том числе на него переместили кнопку запуска двигателя. Изменился дизайн селектора трансмиссии, улучшены материалы отделки.

Силовой агрегат вряд ли изменился. Нынешний Bouye оснащается мотором 1,5 литра мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатым "роботом". Привод - передний.

Рыночный дебют состоится в августе, тогда же объявят и цены. Сейчас за Geely Bouye в КНР просят 93 - 119 тысяч юаней (1,01 - 1,3 млн рублей). В России купить Geely Cityray можно начиная от 2,85 млн рублей.

Накануне "РГ" рассказывала, что в России появился новый Geely Atlas, который поставляется по параллельному импорту и стоит чуть дороже Lada Aura.