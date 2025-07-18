Эксперт рассказал о нюансах выбора универсала Kia Ceed с пробегом

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора универсала Kia Ceed с пробегом

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Как найти относительно свежий и надежный автомобиль для всей семьи в пределах бюджета 1 млн рублей?

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов обстоятельно отвечает на этот вопрос в своей новой статье – и рассматривает четыре добротных универсала различных марок. Конечно, первое, на что упадет ваш взгляд при подобном выборе – это Ларгус, и это заслуженно. Но что, если хочется чего-то большего, с уровнем комфорта чуть повыше? Что ж, универсал Kia Ceed калининградской сборки будет на несколько лет старше.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За эти деньги можно найти автомобиль второго поколения 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 129 л.с. У двигателей серии Gamma есть проблема с задирами в цилиндрах из-за попадающих туда частиц нейтрализатора. Поэтому при осмотре машины стоит проверить состояние цилиндров эндоскопом. Также не отличается ресурсом цепь ГРМ, которая редко выдерживает больше 150-160 тысяч км.

Коробку передач лучше предпочесть автоматическую. Гидромеханика A6GF1 при соблюдении регламента обслуживания зарекомендовала себя как исключительно надежная. У механической коробки почти гарантированно течет сальник первичного вала. Низким ресурсом отличается и выжимной подшипник.

Краска Kia Ceed тонкая, и сколы появляются быстро. Если остановитесь на Сиде, лучше затянуть переднюю часть в пленку. И еще при осмотре стоит проверить работоспособность обогревов в Kia Ceed – они выходят из строя в первую очередь.

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