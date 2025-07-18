Объявлена цена самого доступного BAIC U5 Plus 2025 года с «механикой»

Стала известна цена на самую доступную версию седана U5 Plus 2025 модельного года – комплектацию Luxury с механической коробкой передач. Новинка при покупке обойдётся в 1 999 000 рублей, и это значительный рост стоимости по сравнению с идентичной по оснащению комплектацией прошлого модельного года.

Тогда U5 Plus Luxury с МКПП стоил 1 394 500 — разница составляет 604 500 рублей. Ранее в прайс-листе BAIC U5 Plus 2025 года были доступны только версии с вариатором: Luxury за 2 188 000 и Honor за 2 295 000 рублей.

Таким образом, седан BAIC U5 Plus 2024 года сейчас можно приобрести от 1 394 500 до 1 784 000 рублей в зависимости от комплектации, а модель 2025 года — от 1 999 000 до 2 295 000 рублей.

Оснащение версии Luxury 2025 года с МКПП полностью идентично прошлогодней версии, сообщают «Автоновости дня». В салоне — сиденья с экокожей, системы безопасности — стандартные (ABS, ESP, система помощи при старте на подъеме, 2 подушки безопасности), имеются галогеновые фары, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и двумя динамиками, а также 7-дюймовая цифровая приборная панель. Автомобиль оснащён кондиционером, камерой заднего вида с динамической разметкой, задними парктрониками, обогревом и электроприводом зеркал с функцией складывания, 16-дюймовыми литыми дисками.

Технически все U5 Plus калининградской сборки имеют полуторалитровые бензиновые двигатели мощностью 113 лошадиных сил. В зависимости от комплектации он работает в паре с пятиступенчатой МКПП или вариатором.