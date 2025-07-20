Автоэксперт рассказала, что будет, если в машину ударит молния

Хотя молния крайне редко поражает движущиеся автомобили, технический риск все еще существует. Автоэксперта Юлия Трушкова, рассказала, что металлический кузов современных машин действует как клетка Фарадея, принимая разряд на себя и безопасно отводя его в землю.

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При ударе молнии в автомобиль безопасность водителя и пассажиров во многом зависит от соблюдения базовых мер предосторожности. Окна должны быть плотно закрыты, а контакт с металлическими частями салона исключен — это особенно важно для электромобилей и машин с пластиковыми элементами корпуса или открытым верхом.

Повышенный риск также возникает у высоких транспортных средств, таких как пикапы и фургоны, особенно при нахождении в открытой местности или рядом с отдельно стоящими объектами.

Эксперт не рекомендует оставлять автомобиль на возвышенностях или вблизи линий электропередачи. Во время грозы следует воздержаться от использования мультимедийных систем и зарядки устройств от автомобильной сети.

Молния может вывести из строя сразу несколько узлов — предохранители, навигацию, сигнализацию, а также CAN-шину, повреждение которой приводит к сбоям в электронной системе управления. В отдельных случаях страдает система зажигания, что делает дальнейшее движение невозможным даже при внешнем отсутствии повреждений.

— Даже короткий импульс может нанести повреждения, которые проявятся не сразу, — рассказала Юлия Трушкова в беседе с порталом Naavtotrasse.ru.

Гроза и молния — чрезвычайно опасные явления для человека, поэтому нужно знать, как себя обезопасить. Чего нельзя делать дома во время непогоды, рассказали эксперты. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, следует избегать металлических конструкций и держаться подальше от строек и хлипких рекламных щитов.