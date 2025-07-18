Почему торможение до упора приводит к потере управления

Автомобилисты уверены, что торможение до упора безопаснее, однако это является мифом, поскольку такие действия приведут к потере управления, заявила гонщица Виктория Блохина в беседе с RT.

© m24.ru

Эксперт отметила, что особо опасны данные ситуации в случаях, когда машина не оснащена АБС, то есть системой, предотвращающей блокировку колес при торможении.

Второй миф заключается во включении аварийных сигналов вместо фар при тумане. Водителям может показаться, что их мигание более заметно, однако оно путает других автомобилистов, которые не понимают, стоит машина или движется.

"Особенно ночью: свет фар спереди и сзади дает четкий контур, а мигающие огни – нет. То же касается дождя: ближний свет обязателен даже днем. Габариты почти не видны и не помогают", – отметила гонщица.

Кроме того, мифом является и "правило трех секунд". В этой ситуации водители держат дистанцию, которую смогут проехать за три секунды. Тем не менее такого времени недостаточно, ведь при условиях мокрого асфальта, загруженности машины или высокой скорости расстояние должно быть больше.

По словам эксперта, если автомобиль двигается по трассе со скоростью 120 километров в час, три секунды станут минимальным временем, и даже его может не хватить. Данная ситуация порой осложняется тем, что впереди проезжает высокий внедорожник, который закрывает обзор на дорогу. Блохина посоветовала выдерживать большую дистанцию в темное время суток или при обгоне фуры.

Также некоторые автомобилисты думают, что полный привод машины спасает от заноса, что также является мифом. Гонщица уточнила, что такая система помогает тронуться с места и разогнаться. Однако во время торможения или резкого поворота на льду грозит водителям неприятными последствиями.

"Еще одна опасная привычка – резко уходить влево на трассе, чтобы "наказать" медленного. Это может закончиться лобовым, если встречка уже рядом", – подчеркнула она.

Вместе с тем эксперт опровергла суждение о том, что опытные водители могут полностью контролировать ситуацию на дорогах. Автомобилисты с большим стажем способны предугадывать разные ситуации, но это не отменяет законы механики, обратила внимание Блохина.

"Многие аварии происходят именно потому, что за рулем был тот, кто думал: "Я-то справлюсь". Может и не справиться", – подытожила гонщица.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал водителям не заезжать в лужи, не зная их глубины. По его словам, от такого действия вода может залить двигатель, что приведет к гидроудару и ремонту или замене мотора.

В свою очередь, адвокат Леонид Ольшанский добавил, что во время дождя по дороге нужно передвигаться медленно. Кроме того, следует открыть капот и накрыть тряпками трамблер, чтобы он не заглох.