Названы простые способы, как продлить срок службы нового авто

В кругах нынешних автолюбителей бытует мнение о том, что современные автомобили весьма приспособлены к увеличению межсервисных интервалов и могут служить верой и правдой без проведения ряда профилактических мероприятий. Однако, как показывает практика, на деле данное утверждение ошибочно.

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Несмотря на наличие в современных легковушках многочисленных интеллектуальных систем и помощников, отслеживающих техническое состояние машины и информирующих владельца о потенциальных неисправностях, периодически проводить диагностику и обслуживающие процедуры критически важно. Пренебрежение этими мерами может не только привести к значительным финансовым затратам на устранение дорогостоящих поломок, но и существенно повысить риск аварийных ситуаций на дороге.

О том, как продлить срок службы любимого железного коня и не навредить своей машине, рассказал в беседе с порталом "Автовзгляд" продакт-менеджер фирмы Delta Дмитрий Николаевич. Он напомнил, что техобслуживание через каждые 10 тысяч километров - первоочередная задача. А первый визит в сервис стоит запланировать после 3 тысяч километров - нулевое ТО необходимо сразу после обкатки машины.

Не стоит игнорировать рекомендации автопроизводителей по уменьшению межсервисного интервала, поскольку свежее моторное масло защищает двигатель, предотвращает перегрев и износ деталей, что продлевает срок службы автомобиля.

Особое внимание следует уделить воздушным и топливным фильтрам и обновлять их не реже 15 тысяч километров. Это позволяет двигателю работать без перебоев в любое время года.

Также важно регулярно проверять тормозную систему: колодки, диски и жидкость. Пренебрежение этой процедурой может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Ремень ГРМ нужно менять в диапазоне от 50 до 100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того, эксперт напомнил, что если есть утечка масла или неисправность роликов и натяжителей, узел может выйти из строя раньше времени.

Не стоит обделять вниманием и аккумуляторную батарею. Традиционно водители вспоминают о ней лишь в зимний период, когда возникают проблемы с запуском двигателя в условиях низких температур. Однако АКБ играет важнейшую роль в обеспечении функционирования всех систем легковушки. Поэтому регулярная проверка состояния клемм и уровня электролита должна войти в привычку, советует Николаевич.

Если необходимо заменить аккумуляторную батарею, важно не экономить на качестве. Выбор нового источника питания требует тщательного подхода, поскольку использование дешевых аналогов может привести к ряду негативных последствий, в том числе и к пожару.

Вместе с тем, в перечень обязательных диагностических мероприятий следует включить проверку состояния подвески, рулевого управления, системы охлаждения и состояния свечей зажигания. Оптимально проводить эти процедуры два раза в год - весной и осенью, что позволяет совместить их с сезонной заменой шин.

В заключение можно сказать: для того, чтобы любимый седан, хэтчбек или универсал служил своему владельцу верой и правдой, не стоит изобретать велосипед - все прописные истины лежат на поверхности. Залог долгой и счастливой жизни машины - бережное и своевременное техническое обслуживание и внимание к деталям.

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