Брак не поедет: как проверяют автомобили перед продажей

Автомобили проходят множество проверок, прежде чем их выпустят на рынок. Какие испытания должна выдержать машина, чтобы ее допустили к продаже, выясняла «Вечерняя Москва».

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Внимание к каждой детали

Как рассказал руководитель Центра испытаний Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Денис Загарин, требования к машинам установлены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

— Он един для всех стран Евразийского экономического союза, — отметил эксперт. — В нем прописаны требования, связанные с безопасностью: тормоза, рулевое управление, пассивная безопасность, обзорность, экологичность и другие...

Для испытаний на экологичность берут автомобиль с большим пробегом. Его помещают в климатическую камеру, где воспроизводятся условия движения в окружающей среде. Потом исследователи измеряют, какие загрязняющие частицы выбрасывает двигатель во время своей работы.

— Проходит и ряд дополнительных процедур, например, проверка условий производства. По итогам успешного прохождения проверок на машину выдают конечный документ под названием «Одобрение типа транспортного средства». На основании этого документа автомобиль поступает на рынок, — делится Загарин.

Семь раз отмерь...

Ремни безопасности и подушки сперва проходят отдельные испытания на износостойкость, пылестойкость, устойчивость к ультрафиолету и раскрытие пряжки при нагрузке. Только после этих испытаний элементы устанавливают в автомобиль. А там уже их проверяют комплексно, используя манекены.

— Процедуру проходит не каждая машина: либо одна из партии, либо, если многолетнее налаженное производство, один автомобиль в определенный период, — отмечает Денис. — Простые автолюбители, конечно, тоже могут проверить свой автомобиль... Но стоимость таких испытаний в среднем — несколько десятков миллионов рублей. Простому водителю достаточно регулярно проходить техосмотр и техобслуживание.

Брак не поедет

Бывает так, что автомобили определенной марки проходят испытания, но в продажу поступает не соответствующий испытанному образцу товар. Недавно подобное произошло с китайскими производителями грузовиков. В таких случаях производитель должен организовать отзывную кампанию, уведомить автовладельцев об этом и бесплатно устранить все выявленные нарушения.

Игорь Моржаретто, автоэксперт, бывший член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ:

— Людям, которые покупают автомобили даже в личное пользование за рубежом и привозят их в Россию, нужно посмотреть, продавали ли эту марку в нашей стране ранее. Если авто никогда не поставляли на наш рынок, то нужно получить «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства» — без него авто не поставят на учет.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, какие машины «не переживут» уличные затопления.