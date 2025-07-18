В Беларуси стартуют официальные продажи Li Auto

В Республике Беларусь стартует официальная продажа автомобилей Li Auto. В качестве дистрибьютора выступает местная компания "Лозанж".

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Примечательно, что фирма будет поставлять гибридные автомобили через Sinomach Auto, которая также осуществляет поставки кроссоверов российскому дистрибьютору.

Однако, как отметил портал Quto.ru, для жителей Синеокой автомобили будут стоить значительно дешевле. В некоторых случаях разница в цене может достигать одного миллиона рублей.

Чтобы оценить различие в стоимости, специалисты издания сравнили цены на кроссоверы Li Auto в Беларуси и в России.

Так, стоимость модели L6 в союзной республике составляет примерно 4 млн рублей. L7 обойдется примерно в 4,52 млн рублей, а L9 - в 5,9 млн рублей. Это официальные цены, которые включают в себя гарантийное обслуживание и поддержку производителя.

Для сравнения: в РФ стоимость L6 у дилера начинается от 5,69 млн рублей, L7 - от 6,59 млн рублей, а L9 - от 8,59 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "серым" Li Auto в РФ грозит блокировка.