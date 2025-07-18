«ЖиФест» обещает собрать 5000 фанатов автомобилей Lada

Профессионалы своего дела, автолюбители и просто интересующиеся автомобильной тематикой окунутся в мир, созданный для них мультиформатным фестивалем «ЖиФест», который предложит своим посетителям платформу для демонстрации автомобилей, обмена опытом и участия в автоспортивных мероприятиях.

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Под открытым небом соберётся более 5000 человек, чтобы насладиться крупнейшей выставкой автомобилей марки ВАЗ. Со всех уголков страны организованными колоннами приедут более 2000 автомобилей. Колонны ведут региональные представители — гости фестиваля с горящими глазами, которые ежегодно собирают колонны в своем регионе и координируют передвижения колонны до фестиваля.

На фестивале будут ждать выступления артистов, конкурсы, дрифт-битва «Жигули против всех» и басс-битва «Жигули против всех», которые сделают этот день незабываемым для посетителей фестиваля. Любители активного отдыха смогут получить свою порцию адреналина за рулем дрифт-трайка, карта и симулятора или пассажиром в дрифт-такси.

Самые маленькие посетители тоже не будут скучать. Покормить корову, погладить енота и посмотреть на верблюда можно в контактном зоопарке, расположенном на территории фестиваля. В течение дня на территории фестиваля будут развлекать и оставлять только положительные эмоции актеры цирка, ходулисты и акробаты. В середине дня и на закрытии фестиваля состоится фаершоу.

В 10:00 начнётся работа фестиваля, а с 12:00 — яркое официальное открытие, конкурс красоты и стиля «Мисс Жифест», розыгрыши призов от партнёров, а ближе к вечеру сцену раскачает сет от DJ Topor. В 18:00 на главной сцене пройдёт масштабное награждение всех победителей в ключевых активностях. На сцену выйдут региональные представители, прекрасная Мисс ЖиФест, владельцы ТОП-10 автомобилей и победители дрифт-битвы.

Жемчужиной фестиваля станет розыгрыш автомобиля. Розыгрыш является закрывающим мероприятием фестиваля и проводится среди присутствующих. Каждый год один из посетителей фестиваля уезжает на новом автомобиле, а в прошлом году счастливых победителей было двое! Для участия необходимо купить купон, отправить его в лототрон и быть на фестивале во время розыгрыша.