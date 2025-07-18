Начались продажи обновленного Haval Dargo за 1 млн рублей

Компания Haval объявила цены на обновленный кроссовер Dagou, который известен в России под именем Dargo. После модернизации модель не подорожала, а даже наоборот - стала дешевле, но только на момент начала продаж.

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Кроссовер оценили в 124-150 тысяч юаней (около 1,35 - 1,63 млн рублей). Первым покупателям предлагаются различные скидки и бонусы, с которыми цена Dagou обрушивается до 99-125 тысяч юаней (около 1,01 - 1,36 млн рублей).

Внешность китайского Dargo почти не изменилась. Главный пункт рестайлинга - решетка радиатора: вместо массивных ламелей теперь черные прямоугольники. В салоне переоформили переднюю панель, которая лишилась встроенной мультимедиа и получила "парящий" тачскрин диагональю 14,6 дюйма вместо прежних 12,3 дюйма. Также заменили рулевое колесо, увеличили мощность беспроводной зарядки, убрали с центрального тоннеля селекторы, изменили набивку и профиль сидений.

Переднеприводные Haval Dagou 2026 оснащаются 184-сильным турбомотором 1,5 литра и 7-ступенчатым "роботом". Версия с 4х4 комплектуется двигателем 2,0 с отдачей 238 л.с. в паре с 9-скоростной роботизированной трансмиссией.

В России Haval Dargo во всех комплектациях оснащен двигателем 2,0 литра (192 л.с., 320 Нм) и 7-ступенчатым "роботом". Цены: 3 049 000 - 3 549 000 рублей.