Автоэксперт назвал две самые «аварийные» категории водителей

Мнение о том, что чаще остальных в аварии попадают опытные водители, это миф, рассказал в беседе с RT руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте Пётр Шкуматов.

«Исследования однозначно показывают: наиболее высокий риск аварий приходится не на опытных, а на две крайние группы водителей — молодых новичков и очень пожилых (80+). У первых — отсутствие навыков, плохая оценка дорожной обстановки и склонность к риску. У вторых — физиологические ограничения, замедленные реакции и высокая уязвимость», — сказал он.

По словам специалиста, молодые водители в расчёте на 1 км пробега в среднем в три раза более аварийны, чем опытные водители.

«Среди очень пожилых водителей аварийность примерно в 1,5—2 раза выше (в зависимости от страны), чем у водителей 30—45 лет», — отметил Шкуматов.

Ранее гонщица Виктория Блохина назвала мифы о вождении, которые приводят к авариям.