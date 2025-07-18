Эксперты раскрыли схему безопасного ввоза автомобилей в Россию

Покупка автомобиля из-за рубежа многих пугает из-за реальных рисков потерять деньги и сам автомобиль, особенно на фоне активности недобросовестных посредников. Дарья Саморукова, руководитель отдела маркетинга компании «Япония-Трейд», поделилась опытом надёжного импорта и рассказала, как минимизировать риски при заказе машины через параллельный импорт.

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Компания работает с 2005 года и за это время ввезла в Россию около 20 тысяч автомобилей. По словам Дарьи, главный страх клиентов — перевести деньги и остаться ни с чем. Первые тревожные признаки — отсутствие официального договора, настойчивые уговоры и просьбы перевести деньги на личные счета. В «Япония-Трейд» все сделки проходят официально, сопровождаются документами, а на время доставки автомобиль страхуется. Компания несёт полную ответственность за его сохранность, и покупатель получает машину в том состоянии, в котором она была приобретена за границей.

Перед передачей клиенту автомобиль проходит обязательную проверку на соответствие заявленному состоянию. Хотя официальной гарантии на подержанные авто не предоставляется, компания уверяет, что неприятных сюрпризов не будет. В редких случаях возникновения проблем компания готова обсуждать решения.

Процесс покупки включает консультацию, подбор автомобиля под бюджет, подписание договора, предоплату, поиск машины, оплату инвойса и оформление документов. После прибытия в Россию оплачиваются таможенные пошлины, и автомобиль можно забрать во Владивостоке или заказать доставку в свой регион. Обычно весь процесс занимает около месяца, а расчёты ведутся в рублях по курсу Центробанка.

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