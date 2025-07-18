Чем грозит покупка Volvo S60 второго поколения

Шведский седан Volvo S60 второй генерации, производившийся в Генте и Гетеборге в период, когда компания находилась под эгидой Ford, представляет собой сбалансированное сочетание эксплуатационных характеристик и технологических инноваций. Данный автомобиль, выпускавшийся с 2010 по 2018 годы, является результатом синергии шведского инженерного мастерства и американских технологических решений.

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Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев протестировал машину и поделился советами о том, как сделать правильный выбор при покупке седана.

По его мнению, S60 второго поколения обладает рядом неоспоримых преимуществ. Среди них - проверенная надежность, отличная защита кузова от коррозии и качественная отделка салона, сохраняющая презентабельный вид даже после большого пробега. Интерьер выполнен в традиционном для "шведов" сдержанном стиле, а элементы управления продуманы и функциональны.

Тем не менее, у автомобиля есть и недостатки. Низкий дорожный просвет в 136 мм усложняет эксплуатацию на российских дорогах, а стоимость оригинальных запчастей может неприятно удивить. На вторичном рынке модель не пользуется большой популярностью, что стоит учитывать при продаже.

Выбор мотора также имеет важное значение. Наиболее проблемными считаются турбированные силовые агрегаты Ford линейки EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра, которые могут доставить хлопот владельцу уже после 100 тысяч километров. Более предпочтительны фирменные двигатели Volvo, особенно 2,5-литровые вариации, которые обеспечивают хороший баланс мощности и ресурса. Дизельные версии встречаются редко, но и они весьма надежны.

Трансмиссия представлена как роботизированным, так и гидромеханическим автоматом. Классический "автомат" при своевременном обслуживании может прослужить без особых проблем вплоть до 250-300 тысяч километров, но требует установки дополнительного радиатора охлаждения. Роботизированные коробки Getrag при заявленном ресурсе в 250 тысяч километров на практике редко доживают до 100 тысяч километров.

Кроме того, в процессе эксплуатации могут возникнуть типичные для модели неисправности: выход из строя элементов подвески после 120-150 тысяч километров, проблемы с электроникой и дорогостоящие поломки амортизаторной системы Four-C.

Зиновьев отметил, что Volvo S60 второго поколения - достойный представитель в своем классе. Однако перед покупкой важно тщательно проверить автомобиль и быть готовым к затратам на обслуживание. Оптимальный выбор - экземпляры с двигателями Volvo и классической автоматической коробкой передач. Такие вариации на вторичном рынке начинаются от 1 450 000 рублей и доходят до 1 900 000 рублей за самые свежие машины.

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