Автоэксперт спрогнозировал новый рост цен на бензин

Автомобильный эксперт Илья Франк в беседе с «Сиб.фм» спрогнозировал, что водителей в августе может ожидать не самый приятный сюрприз, а именно ощутимое увеличение розничных цен на бензин, которое, согласно предварительным прогнозам, составит от 3 до 3,5%.

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По словам эксперта, одним из главных факторов надвигающегося подорожания является дефицит бензина на внутреннем рынке. Он указал, что значимую роль здесь играет начало уборочной кампании, поскольку агропромышленные комплексы, которые используют большое количество техники, резко увеличивают спрос на топливо.

Кроме того, Франк отметил, что дополнительное воздействие оказывает и сезонный фактор, учитывая, что в период летних отпусков многие люди отправляются в поездки на личных автомобилях, что неизбежно влечет за собой значительное увеличение потребления бензина. Также рост стоимости автомобильного топлива ускорит возможное увеличение биржевых цен на нефть на рынках, предупредил собеседник издания.

Эксперт добавил, что потенциальное повышение стоимости бензина в августе представляет собой многогранное явление, которое обусловлено совокупностью взаимосвязанных факторов, каждый из которых воздействуют на динамику цен и пока не дает поводов для оптимизма относительно скорого улучшения обстановки.

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