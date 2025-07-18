Названа причина, почему «годовалые» китайские машины меняют владельцев

Как стало известно Quto.ru, trade-in сохранил статус главного источника пополнения дилерских запасов подержанных автомобилей в первом полугодии 2025 года. По данным Авто.ру Бизнес, на его долю пришлось 39,4% всех поступлений, что на 2,3 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако дилеры значительно сократили прямые выкупы машин у частных владельцев. Этот канал обеспечил лишь 16% поступлений на склады, что на целых 12 п.п. ниже показателя прошлого года. Вместо этого набирает обороты комиссионная схема продаж. Доля автомобилей, принятых дилерами на реализацию от частников за комиссию, выросла до 20% (против 14% за аналогичный период прошлого года).

«Комиссия позволяет брать на склад автомобиль без вложения собственных средств, что набрало актуальность по мере удорожания денежных средств. В целом, общий объём поступлений автомобилей на склады дилеров сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это связано, в первую очередь, со снижением спроса на автомобильном рынке», — объясняет коммерческий директор Авто.ру Даниил Шкурыгин.

Лидеры trade-in остаются неизменными. Чаще всего сдают Kia Rio (средний возраст 8 лет), Lada Granta (6 лет), Hyundai Solaris (9 лет), Lada Vesta (5 лет), Ford Focus (13,5 лет), Volkswagen Polo (8,5 лет), Kia Sportage (9 лет), Omoda C5 (1 год), Hyundai Creta (6 лет), Kia Ceed (10 лет).

Среди китайских марок, помимо Omoda C5, в trade-in активно поступают Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Jetour Dashing и Jaecoo J7. Появление таких «молодых» моделей, как «годовалая» Omoda C5, эксперт объясняет привлекательными программами обновления.