Раскрыт уровень локализации Lada Iskra

Президент АВТОВАЗа Соколов: Lada Iskra локализована более чем на 90%

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что модель Lada Iskra достигла локализации свыше 90%.

Он подчеркнул, что работа над автомобилем началась летом 2022 года, в ходе которой были выполнены локализация и переоснащение платформы, а также заново разработано более 1000 деталей и компонентов.

«Мы повторно провели весь перечень испытаний, в которых было задействовано около 300 опытных образцов. На данный момент платформа Iskra и сам автомобиль по составу использованных компонентов локализованы более чем на 90%. Уверен, что Lada Iskra ждет успех на рынке,» – добавил Соколов.

Ранее АВТОВАЗ озвучил цены на новую Lada Iskra: базовая версия будет стоить от 1 249 000 рублей, а топовая версия – от 1 579 000 рублей.

Lada Iskra представляет собой главную новинку компании за последние пять лет и будет доступна в трех вариантах: седане, универсале и кросс-версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.