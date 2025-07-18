Чем опасен тополиный пух для автомобилистов

Водителям стоит быть особенно внимательными в разгар сезона тополиного пуха. О том, чем опасен пух и другой «природный мусор» для водителей, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

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Специалист предупреждает — пух быстро накапливается вдоль дорог, у обочин и на стоянках, где может забиваться в вентиляционные отверстия и радиаторы. Это грозит перегревом двигателя и засорением фильтров. А при попадании в подшипники и другие подвижные элементы возможен ускоренный износ деталей.

— После длительных прохватов по полю, например, у вас проезд к реке идет через какой-то луг, нужно понимать, что пух, трава может забиться под защиту, под выхлопную систему. Там трава будет быстро тлеть и может воспламениться. А под ней еще проходят тормозные шланги, пластмассовые трубки и в том числе топливные. То есть это все может закончиться катастрофой, именно пожаром. И такие случаи в экспедициях случались не раз, когда на ровном месте машина, просто проехав по какому-то лугу, происходило возгорание, и не всегда удавалось быстро потушить.

А как только загораются топливные трубки, там уже счет идет на секунды. Поэтому нужно внимательно прочищать после бездорожья днище, промывать его, оглядываться постоянно, принюхиваться и все время быть внимательным, нет ли там чего-либо, — рассказал автоэксперт в беседе с «Авторадио».

Специалисты МЧС напоминают: самый эффективный способ борьбы с тополиным пухом — поливать его водой, подметать и утилизировать. Между тем, по оценке климатологов, в Москве и области пуха с каждым годом становится все меньше. Через десять лет он может исчезнуть совсем — в том числе из-за замены деревьев, возраста насаждений и изменения климата.